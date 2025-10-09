ابن «ثندر سنو» يواصل عروضه القوية في اليابان



واصل «ناروکامي» لجودلفين ابن الأسطورة «ثندر سنو» عروضه القوية في اليابان، بعدما حقق فوزاً باهراً منطلقاً في الصدارة من البداية حتى النهاية في السباق «يابان ديرت كلاسيك» للفئة الأولى، على مضمار أوي في طوكيو، متفوقاً على «أدمير دايتونا» بطل ديربي الإمارات في النسخة الأخيرة من كأس دبي العالمي وبطل ديربي طوكيو «ناتشورال رايز».



وأضاف ابن «ثندر سنو» بقيادة الفارس كيتا توساكي فوزاً جديداً بعدما تُوج بلقب سباق كوزوكاتا شو للفئة الثانية مطلع سبتمبر، ليحسم المنافسة على السباق الأخير بسهولة، متقدماً بثلاثة أطوال على «ناتشورال رايز»، رافعاً رصيده إلى خمسة انتصارات من ست مشاركات، في حين جاء «لوكسر كافيه» في المركز الثالث بفارق تسعة أطوال كاملة.



وقال هاري سويني، رئيس جودلفين في اليابان: «يعد هذا الفوز إنجازاً كبيراً لجودلفين اليابان لأسباب عدة، منها أن «ناروکامي» مهر من إنتاج محلي، وهو ما يمثل إضافة رائعة لمزرعتنا في اليابان، كما أنه ابن «ثندر سنو» الفائز بكأس دبي العالمي مرتين، ويعتبر هذا أكبر انتصاراته حتى الآن، و«ثندر سنو» يشهد انتعاشاً لافتاً، حيث استقطب هذا الموسم ثلاثة أضعاف عدد الأفراس العام الماضي، ومن المؤكد أن انتصارات «ناروکامي» الأخيرة ستجعل شعبيته أكبر في الموسم المقبل، وهو أمر مثير للغاية.



وأشاد سويني بالمدرب الذي أبدى ثقة غير معتادة قبل السباق، وقال: لقد تعاملنا كثيراً مع تاناكا سان عبر «ليمون بوب»، وكان يؤكد أن «ناروکامي» في حالة ممتازة قبل سباق اليوم، شخصياً كنت متردداً بعد أن لم تعجبني تدريباته الأسبوع الماضي، لكن من الواضح أن المدرب كان أدرى بحالته.



وكشف أن الهدف على المدى البعيد هو كأس دبي العالمي العام المقبل، وسيكون مشهداً رائعاً إذا تمكن ابن «ثندر سنو» من إحراز اللقب، وحتى ذلك الحين، سيخوض «ناروکامي» مشاركة أخرى، إما في سباق شامبيونز كب (فئة 1) في ديسمبر، الذي فاز به «ليمون بوب» في العامين الماضيين، أو سباق طوكيو دايشوتين في نهاية ديسمبر، الذي يتمتع بتصنيف الفئة الأولى.



إنه أمر مميز للغاية لمهر لم يخض سوى عدد محدود من المشاركات، هذا الأداء يثبت مكانته أفضل خيل رملي من فئة الثلاث سنوات حالياً، بعدما تفوق على نخبة الخيول اليابانية. الوصيف «ناتشورال رايز» كان يعد سابقاً أعلى الخيول الرملية تصنيفاً في اليابان وفاز بسباقين (فئة1)، أما «لوكسر كافيه» صاحب المركز الثالث فقد جاء في المركز 12 خلف «سوفرينتي» في كنتاكي ديربي، إنه إنجاز رائع ونحن في غاية السعادة لكل من أسهم فيه.