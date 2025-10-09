هيئة الإمارات لسباق الخيل تستحدث وحدة جديدة للنزاهة



أعلنت هيئة الإمارات لسباق الخيل عن استحداث وحدة جديدة تعنى بالنزاهة ضمن إدارة النزاهة والتنظيم، وذلك انسجاماً مع رؤية الهيئة في ترسيخ الشفافية، وضمان الالتزام بقواعد سباقات الخيل المعتمدة لديها، وتماشياً مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة في أبرز هيئات السباقات حول العالم.



وأكد محمد سعيد الشحي، عضو مجلس الإدارة والمدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، أن النزاهة ركيزة أساسية لسباقات الخيل، مشيراً إلى أن استحداث هذه الوحدة الجديدة يعكس النهج الاستباقي للهيئة في تبني أعلى المعايير المطبقة لدى أهم هيئات السباقات العالمية.



وأعرب الشحي عن ثقته بأن الوحدة ستلعب دوراً محورياً في تعزيز الثقة، وضمان التقيد بالمعايير، ودعم النمو المستمر ورفع مستويات المهنية في سباقات الخيل بدولة الإمارات.



وستتألف الوحدة الجديدة من محقق رئيسي وطبيب بيطري يتمتعان بخبرات ومهارات عالية، بما يتيح لها التعامل بفاعلية مع قضايا النزاهة ورعاية الخيل، وتطبيق اللوائح بصرامة وشفافية.



من جانبه قال سام شينسكي، رئيس قسم النزاهة والتنظيم في الهيئة: «تعزز هذه الخطوة قدرتنا على المحافظة على نزاهة السباقات في دولة الإمارات، حيث تضيف الكوادر الجديدة خبرات مهمة في مجالي التنظيم والرقابة، بما يضمن الالتزام بالقواعد التنظيمية، ويمنح جميع المشاركين الثقة بالتنافس ضمن بيئة عادلة».



وتواصل هيئة الإمارات لسباق الخيل تطوير وتوسيع قدراتها التنظيمية، بما يرسخ ريادة صناعة السباقات في الدولة في مجال النزاهة والاحترافية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.