91 خيلاً تشارك في «السباق التجريبي» الـ2 بمضمار جبل علي



نظمت هيئة الإمارات لسباق الخيل، اليوم، في مضمار جبل علي بدبي، السباق التجريبي الثاني، بمشاركة «91» من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، والذي تضمن 13 شوطاً.



وأوضحت الهيئة في بيان، اليوم، أن 16 من الخيول المهجنة شاركت في 3 أشواط، من بينها 14 خيلاً لم تسبق لها المشاركة بالسباقات في شوطين، بالإضافة إلى شوط لخيلين شاركا في السباقات الماضية، إلى جانب مشاركة 57 من الخيول العربية الأصيلة في 9 أشواط، من بينها 69 خيلاً لم تسبق لها المشاركة في السباقات، و6 من الخيول المشاركة في السباقات الماضية في شوط واحد.

تضمن السباق 10 أشواط لمسافة 800 متر، و3 أشواط لمسافة 1000 متر.



وقال راشد البلوشي، عضو لجنة المشرفين في هيئة الإمارات لسباق الخيل، إن السباقات التجريبية المقررة في الموسم الحالي تمنح شهادة صلاحية للخيول، ليتم اعتمادها ضمن السجلات الرسمية للهيئة، واعتبارها مؤهلة للمشاركة في السباقات خلال الموسم.



وأكد حرص الهيئة على انتهاج أفضل الممارسات في السباقات، بما يتماشى مع المعايير العالمية، لضمان جودتها، وجاهزية الخيول لخوض المنافسات المقررة، بما يعزز مكانة دولة الإمارات في تنظيم سباقات الفروسية، مشيراً إلى أن السباق التجريبي الثالث سيقام في 15 أكتوبر الجاري على مضمار ميدان.