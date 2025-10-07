ابن الأسطورة «ثندر سنو» يواجه بطل «ديربي الإمارات» في اليابان



يسعى «ناروكامي» لجودلفين ابن الأسطورة «ثندر سنو» إلى مواصلة انتصاراته في سباقات المضامير الرملية باليابان، حيث يخوض الجواد المميز تحدي الفئة الأولى سباق «يابان ديرت كلاسيك»، الأربعاء. ويواجه «ناروكامي» في سباق «يابان ديرت كلاسيك، الذي تُوج به العام الماضي «فوريفر يونغ»، نخبة قوية من المنافسين، من أبرزهم «أدمير دايتونا»، بطل النسخة الماضية من «ديربي الإمارات» في أمسية كأس دبي العالمي، و«ناتشورال رايز»، بطل ديربي طوكيو، إضافة إلى «لوكسور كافيه»، الذي حلّ في المركز الثاني عشر خلف «سوفرينتي» لجودلفين في«ديربي كنتاكي».



ويتطلع «ناروكامي» إلى تحقيق انتصاره الثاني على التوالي في سباقات الرابطة اليابانية الوطنية لسباقات الخيل، وإحراز فوزه الخامس في مسيرته من أصل ست مشاركات، وذلك بعد أداء لافت في أول ظهور له في سباقات الرابطة عبر سباق «كوزوكاتا شو» للفئة الثانية على مضمار موريكا مطلع سبتمبر، بعد أن حسم اللقب بكل بجدارة واستحقاق.

ونجح «ناروكامي» في تحقيق فوز عريض في أول مشاركة له على مضمار كيوتو في نوفمبر الماضي، قبل أن يتعرض لهزيمته الوحيدة على مضمار تشوكيو مطلع العام الجاري، ليستعيد تألقه في أبريل بعد تولي هيروياسو تاناكا الإشراف على تدريبه، واستعاد «ناروكامي» قبل أن يحقق أول انتصاراته المصنفة في فوكوشيما أواخر يونيو، حين تفوق بفارق خمسة أطوال بسهولة.