«داريز» بطلاً للنسخة 104 من سباق «الأرك الفرنسي»



حلق الجواد «داريز» بلقب النسخة 104 من سباق الأرك الفرنسي «قوس النصر» للفئة الأولى، الذي استضافه مضمار لونغشامب العريق في العاصمة الفرنسية باريس، لمسافة 2400 متر بمشاركة 17 خيلاً من أقوى الخيول. وخطف «داريز» بشعار إسطبلات آغا خان اللقب على خطى والده «سي ذا ستارز» يطل 2009 محققاً المركز الأول في الأمتار الأخيرة بقيادة الفارس ميكائيل بارزلونا الفائز لأول مرة بلقب للسباق الكلاسيكي العريق تحت إشراف المدرب فرانسيس غرافار، مسجلاً زمناً قدره 2.29.17 دقيقة بفارق رأس عن «ميني هوك» إحدى أقوى المرشحات بقيادة كريستوف سوميلون، والذي يشرف عليها إيدن أوبراين، فيما جاء في المركز الثالث «سوزي».



من جهة أخرى، تألق «أتيكا» لجودلفين بقيادة الفارس هايرونيموس تحت إشراف المدرب جو برايد بعد أن حقق فوزاً مميزاً في سباق دولسيفاي ستيكس «ليستد» لمسافة 1600 متر على مضمار رويال راندويك في أستراليا، مؤكداً جاهزيته للانتقال إلى سباقات مصنفة.

وأشاد المدرب جو برايد بأداء البطل، وقال: إنه جواد رائع، وبمثل هذا النسب، كونه ابن فرس عالمية مثل سافاتياتنو، يملك الكثير من المقومات، وهناك خيول تملك هذه المزايا لكنها لا تحقق النجاح، غير أنه فاز مرتين من ثلاث مشاركات، وخسر واحدة في كيمبلا، والطريقة التي اكتسح بها منافسيه في المراحل الأخيرة تؤكد أنه يستطيع المنافسة حتى مسافة 2000 متر.



وكشف جودلفين عن موهبة واعدة عبر المهر الثلاثي الأعوام «أوبشنز» بطل سباق سوبر إمبوز ستيكس «ليستد» على مسافة 1800 متر على مضمار فلامنغتون بأستراليا، وذلك بقيادة الفارس هاري كوفي، ليتفوق على «ميووا» بأنف فقط، فيما حل «أوفيشيت» ثالثاً بفارق طول واحد. ويشرف على تدريب «أوبشنز» حالياً توني وكالفن ماكيفوي في فلامنغتون، وقد رفع رصيده إلى ثلاثة انتصارات من أربع مشاركات، مع تحسن أدائه كلما زادت مسافة السباقات.