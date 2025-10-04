«كواليفيكار» أمل خيول الإمارات في «الآرك» الفرنسي



تتجه الأنظار، غداً الاحد، إلى العاصمة الفرنسية باريس التي تستضيف سباق الآرك الفرنسي «قوس النصر»، بمضمار لونغشامب لمسافة 2400 متر للفئة الأولى، ويمثل خيول الإمارات في السباق الكلاسيكي العريق المهر «كواليفيكار» بشعار جودلفين وإشراف المدرب أندريه فابر فابر الذي يسعى لتحقيق انتصاره التاسع في هذا السباق الأوروبي الأبرز للمسافات المتوسطة بعد نحو 40 عاماً من الفوز الأول للمدرب الفرنسي في سباق قوس النصر الفرنسي والذي تحقق آنذاك بواسطة «ترمبولينو» ليمنح المدرب الأسطوري فوزه الأول في نسخة عام 1987 من السباق ونجح جواد الإنتاج المحلي «كواليفيكار» في الظفر بسباقين تحضيريين كلاسيكيين في الربيع، هما بري لا فورس وبري دو غيش من الفئة الثالثة، قبل أن يجد نفسه خلف «كامي بيسارو» بنصف طول في بري دو جوكي كلوب من الفئة الأولى.



يشهد الحفل باقة من السباقات القوية من بينها «بري جين لاك لاغاردري» من الفئة الأولى لمسافة 1400 متر بمشاركة «تايم تو تيرن» لجودلفين تحت إشراف شارلي أبلبي، فيما يشارك «فورست آت داون» بشعار عبدالله المنصوري في سباق «لونغشامب لونجين» لمسافة 1000 متر من الفئة الأولى. وتخوض «رويال دريس» بشعار سعيد بن منانة تحدي سباق المهرات والأفراس من الفئة الأولى لمسافة 2000 متر بإشراف جيمس تيت، بينما يشارك «مور ثندر» لسعيد سهيل بإشراف وليام هاجاس في سباق «بري دي لا فوريت» من الفئة الأولى لمسافة 1400 متر.



وعلقت لويز بينار من جودلفين على مشاركة «كواليفيكار» في الشوط الأبرز «الآرك الفرنسي» وقالت: «كواليفيكار» أحرز وصافة سباق «بري دو جوكي كلوب» للفئة الأولى، وأظهر تسارعاً لم نره منه من قبل في بري نيل للفئة الثانية، ويتصف الجواد بشخصية هادئة، وهو ما يساعده في أجواء السباقات الكبرى، كما أنه يزداد نضجاً في تدريباته وسباقاته، والمدرب أندريه كان سعيداً جداً بتحضيراته، ولا نشعر بالقلق حيال الأرضية.

وأضافت: الانطلاق من البوابة الثامنة يُعد جيداً بالنظر إلى عدد المشاركين، ويدخل الآرك بلا أعذار، السباق دائماً صعب، وسيكون على «كواليفيكار» أن يثبت نفسه أمام بعض الخيول الأكبر سناً والأقوى، لكنني أعتقد أننا نخوضه بفرصة جيدة.