«بيركليس» لجودلفين جاهز لتحدي «إبسوم» في أستراليا



يخوض «بيركليس» لجودلفين تحدي سباق «إبسوم» للفئة الأولى لمسافة الميل «1600 متر» بجاهزية عالية على مضمار رويال راندويك، غداً السبت، ويسعى ممثل جودلفين، بإشراف المدرب بيورن بيكر، إلى إضافة فوز جديد إلى سجله بعد أن حقق الانتصار في سباق تراوَيه للفئة الثانية في مشاركته يوم 6 سبتمبر في راندويك، حيث يدخل المنافسة وفي رصيده ثلاثة انتصارات في سباقات الفئة الثانية، ويملك جوائز تجاوزت 5.6 ملايين دولار، ووقع اختياره على البوابة الخامسة، وهي موقع مثالي.



وأكد مساعد المدرب لوك هيلتون أن المدرب بيكر في حالة من الرضا عن استعدادات «بيركليس» لسباق إبسوم، وقال: «قد يكون «أوتم غلو» خصماً صعباً في السباق، لكن«بيركليس» تحسن كثيراً منذ سباق تراوَيه، وندخل هذا السباق بثقة بأنه سيقدّم أفضل ما لديه رغم أنه سيتحمّل أوزاناً أعلى مقارنة بمعظم منافسيه في إبسوم، فقد نفّذ تمريناً وُصف بأنه رائع، بقيادة الفارس جوش بار».

وأضاف هيلتون أن «بيركليس» يتميز بسرعة طبيعية في البداية، ويعرف كيف يضع نفسه في موقع يناسبه داخل السباق، ورغم أن انطلاقته في تراوَيه جاءت من بوابة صعبة، إلا أنه تجاوز ذلك بسرعته، ومع بوابته الجيدة في السباق، من المتوقع أن يحصل على مسار ممتاز وربما مع وتيرة قوية تساعده.