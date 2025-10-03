الرحالة «نيشنز برايد» يتطلع إلى لقب «كنديان إنترناشيونال» الكندي للمرة الثانية



يدافع الرحالة «نيشنز برايد» لجودلفين عن لقب «سباق كنديان إنترناشيونال» لمسافة 2400 متر على مضمار وودباين غداً السبت، ويتطلع النجم العالمي بإشراف المدرب شارلي أبلبي لتحقيق فوزه الخامس على مستوى سباقات الفئة الأولى، ويعود «نيشنز برايد» إلى تورونتو بعد أن حقق فوزاً قوياً على الممثل البريطاني الآخر «رويال تشامبيون» في نسخة عام 2023، التي أقيمت على مسافة ميل وربع على مضمار إي بي تايلور.



ويدخل «نيشنس برايد» المواجهة وفي رصيده سلسلة من الانتصارات المهمة، من أبرزها إحرازه لقب سباق ساراتوغا ديربي للفئة الأولى في 2022، كما ظفر بلقب جروسر دالماير برايز للفئة الأولى في ألمانيا خلال موسم 2023 المميز، قبل أن يتوج بلقب أرلينغتون مليون للفئة الأولى في العام نفسه، كما حقق فوزاً سهلاً في سباق سينغسبيل ستيكس للفئة الثانية برعاية طيران الإمارات على مضمار ميدان خلال حفل سوبر ساترداي، ليقدم بعدها أداءً قوياً باحتلاله المركز الثالث بصعوبة خلف «إل كوردوبس» في سباق «سورد دانسر ستيكس» للفئة الأولى في ساراتوغا خلال أغسطس بالولايات المتحدة الأمريكية. وبسبب أعمال التجديد في مضمار إي بي تايلور، ستقام نسخة هذا العام على المسافة التقليدية البالغة 2400 متر، ولكن على المضمار الداخلي الأكثر ضيقاً.



وقال المدرب شارلي آبلبي إن انطلاق «نيشنز برايد» من البوابة رقم 10 لا يشكل مصدر قلق كبير، لأنه بطبيعته لا ينطلق بسرعة من البوابات، ولن يستمتع بالبقاء محصوراً قرب السور الداخلي، وهو ما يمنح الفارس بيلي لوغنان خيارات جيدة أثناء السباق، مشيراً إلى أن «نيشنز برايد» سبق له الفوز بهذا السباق، رغم أنه أقيم على مسافة ومسار مختلفين، وهو قادم من مشاركة إيجابية في ساراتوغا، وإذا حصل على مسار نظيف دون عوائق، فسيكون حاضراً بقوة على خط النهاية.



وتخوض المهرة «هوب ميشن» لجودلفين ضمن فعاليات الحفل مشاركتها الأولى في سباقات الفئات، وذلك في سباق دانس سمارتلي ستيكس للفئة الثانية بإشراف المدرب بريندان والش، وسبق أن فازت «هوب ميشن» في سباق للمبتدئات على مضمار فير غراوندز في مارس، وتتجه إلى كندا بعد فوزها بفارق طول واحد في إيليس بارك تيرف ستيكس خلال أغسطس.