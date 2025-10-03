مهرجان «الآرك» الفرنسي ينطلق بمشاركة خيول الإمارات



ينطلق غداً السبت مهرجان قوس النصر «الآرك الفرنسي» على مضمار «لونغشامب» العريق في فرنسا بمشاركة خيول الإمارات، فيما ستكون الأنظار متجهة يوم الأحد إلى لقاء القمة في النسخة 103 لسباق الآرك الفرنسي «قوس النصر» أهم فعاليات المهرجان.

ويتكون حفل الافتتاح من عدة سباقات مصنفة من بينها سباق «بري دانيال ويلدنشتاين» للفئة الثانية على مسافة الميل للخيول بعمر 3 سنوات فما فوق والذي يشهد مشاركة «قدوة» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بإشراف الثنائي سيكون وإيد كريسفورد، كما يشارك في الشوط «مرحبا يا السنافي» لجابر عبدالله بإشراف أندرياس شوتز، ومن المتوقع أن يشهد السباق منافسة قوية في ظل مشاركة كوكبة من الخيول من أبرزها «قيراط» بشعار جودمونت. كما يشارك في فعاليات الحفل «كينغ أوف سيتيز» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم في سباق «بري دولار» للفئة الثانية لمسافة 2000 متر بإشراف ريتشارد هانون.



من جهة أخرى، تأمل المهرة غير المهزومة «كوايت ستريت» لجودلفين في تحقيق أول فوز لها على مستوى سباقات الفئات وانتزاع بطاقة المشاركة في بريدرز كب عبر سباق مس غريللو ستيكس للفئة الثانية في مضمار أكويدكت بالولايات المتحدة السبت. وأكدت «كوايت ستريت»، ابنة «ستريت بوس»، انطلاقتها القوية في مشاركتها الأولى بإشراف بيل موت عندما فازت بسباق مبتدئة في ساراتوغا في أغسطس، قبل أن تؤكد سرعتها الحاسمة بانتصار مقنع في سباق أنتابابل ستيكس على مضمار كنتاكي داونز في سبتمبر.



وقال مايكل باناهان، مدير إنتاج خيول السباقات في جودلفين بالولايات المتحدة: تخوض كوايت ستريت «سباق مس غريللو للفئة الثانية على الرغم من حصولها على أسوأ بوابة رقم 12، والمدرب بيل كان راضياً عن تجهيزها مباشرة لمهرجان بريدرز كب، لكننا تخوفنا من عدم تأهلها إذا لم تكسب نقاطاً في سباقات الفئات. لقد أظهرت الكثير من الموهبة وبقيت غير مهزومة في مشاركتين، وتبدو في جاهزية جيدة وتتمرن بشكل ممتاز، وربما تكون إحدى المرشحات البارزات رغم بوابة الانطلاق، ونتوقع منها أداءً قوياً، ونأمل أن تنتزع بطاقة المشاركة في بريدرز كب.