«سندريلاز دريم» تبحث عن مسك الختام الأوروبي



تبحث المهرة «سندريلاز دريم» لجودلفين عن مسك الختام لموسمها الأوروبي عبر إحراز فوز جديد على مضمار رولي مايل في نيوماركت بالمملكة المتحدة، بمشاركتها في سباق «صن شاريوت» للميل من الفئة الأولى، السبت، وأحرزت ابنة «شمردل» فوزاً كاسحاً في سباق داليا ستيكس للفئة الثانية في مايو الماضي، حين تفوقت بسهولة على بطلة الألف غينيز للعام الماضي «الملكة» بفارق أربعة أطوال ونصف.



وفي مشاركتها التالية، حلت ثانية في ديوك أوف كامبريدج ستيكس للفئة الثانية على مضمار رويال آسكوت، قبل أن تحقق فوزها الثاني على مستوى الفئة الأولى بعد صراع قوي أمام المهرة الأصغر سناً «جانيوري» في سباق فالموث ستيكس ضمن مهرجان جولاي في نيوماركت. وتعود «سندريلاز دريم» الآن إلى مسافة الميل، بعد أن جاءت في المركز الرابع خلال مشاركتها الأخيرة على مسافة ميل وربع الميل في سباق بري جان رومانيت للفئة الأولى في دوفيل خلال أغسطس.



وقال المدرب شارلي آبلبي: قدّمت «سندريلاز دريم» أداءً رائعاً في سباق داليا ستيكس خلال مهرجان الجينيز، وتعود إلى مضمار «رولي مايل» وهي في حالة ممتازة بعد أن حصلت على فترة راحة مناسبة عقب مشاركتها في مضمار دوفيل، وإذا أعادت المستوى الذي ظهرت به في الربيع، فستكون حاضرة بقوة في المنافسة.