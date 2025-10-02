«روز روم» و«إنفاينايت سكاي» لجودلفين في مهمة جديدة بأمريكا



تنتظر المهرتان «روز روم» و«إنفاينايت سكاي» لجودلفين مهمة جديدة (الجمعة) في مضمار كينيلاند بالولايات المتحدة الأمريكية عبر المنافسة بسباق الفئة الثانية «جيسامين ستيكس»، ويتطلع ثنائي الشعار الأزرق إلى التألق بعد النتائج المميزة الأخيرة في مضمار «كنتاكي داونز» بالارتقاء إلى مستوى المنافسة بالفئة الثانية في سباق جيسامين ستيكس.



وتألقت «روز روم» في سباق مبتدئة في ديلاوير في أول مشاركة لها بإشراف المدرب مايكل ستيدهام، فيما أعطت «إنفاينايت سكاي»، مؤشرات واعدة في مشاركتها الأولى في إليس بارك، قبل أن تكسر حاجز المبتدئة بفوز مريح بفارق طول ونصف في مضمار «كنتاكي داونز» بإشراف براد كوكس.



إشادة

وأشاد مايكل باناهان، مدير إنتاج خيول السباقات في جودلفين بالولايات المتحدة بأداء «روز روم» في الفترة الماضية، وقال إنها قدمت أداء رائعاً في سباق جوفينيل فيليز بكنتاكي داونز، حيث لم تبدأ اندفاعها القوي إلا في المسار المستقيم بعد أن واجهت صعوبة في التعامل مع المضمار، مشيراً إلى أنها أنهت اثنتين من التجارب بقوة بالغة وكانت على وشك الفوز، وكان أداؤها مشجعاً للغاية.



وأضاف أنها كانت مسجلة مبدئياً في سباقي جيسامين ومس غريللو، لكنها ستخوض جيسامين، ويبدو أن المدرب مايكل مرتاحاً جداً بتطورها منذ مشاركتها الأخيرة، وسيقودها الفارس فلوران جيرو مرة أخرى، ومن المتوقع أن تقدم أداء جيداً، متمنياً أن تضع نفسها ضمن المرشحات لمهرجان بريدرز كب.



فرصة

وتطرق إلى مشاركة ممثلة جودلفين الثانية «إنفاينيت سكاي»، وقال إنها تحسنت كثيراً عن مشاركتها الأولى للتخرج من فئة المبتدئة بفوز جيد في كنتاكي داونز، وتستحق أن تأخذ فرصتها على هذا المستوى، خاصة أنها أظهرت تطوراً مستمراً في التدريبات خلال الأسابيع الماضية، مشيراً إلى أنه سيقودها فارس مختلف للمرة الثالثة، رغم النتائج الجيدة التي تحققت سابقاً مع الفارس لوان ماتشادو، ويأمل أن تقدم جنباً إلى جنب مع «روز روم» أداء قوياً في إطار المشاركة التحضيرية لمهرجان بريدرز كب.