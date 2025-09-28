«ريبلز رومانس» لجودلفين يواصل حضوره العالمي بأمريكا



واصل «ريبلز رومانس» لجودلفين حضوره العالمي بانتزاع فوزه التاسع في سباقات الفئة الأولى، ليمضي بخطى ثابتة نحو فرصة تاريخية غير مسبوقة تجاه اللقب الثالث في سباق «بريدرز كب تيرف»، بعد العرض المميز، الذي قدمه في سباق «جو هيرش تيرف كلاسيك» على مضمار أكودكت بالولايات المتحدة الأمريكية، معلناً عن عودته القوية إلى الساحة الأمريكية هذا العام، بعد سلسلة من الانتصارات البارزة في قطر والمملكة المتحدة وألمانيا.



وأكد بطل أمريكا الحالي للخيول العشبية في فئة الذكور، والفائز بسباق «بريدرز كب تيرف» من الفئة الأولى عامي 2022 و2024، تفوقه في السباق الممتد لمسافة 2400 متر، بقيادة الفارس المخضرم فرانكي ديتوري، وإشراف المدرب شارلي أبلبي، ليحسم اللقب بزمن قدره 2.25.72 دقيقة بفارق ثلاثة أطوال ونصف الطول عن «ريدستركيتنغ»، بقيادة فلافين برات، وإشراف تشاد براون، فيما احتل الممثل الثاني لجودلفين، وبطل «سورد دانسر ستيكس في أغسطس «إل كوردوبس» المركز الثالث، بقيادة جون فيلاسكويز، وإشراف شارلي أبلبي.



وبالعودة إلى مجريات السباق اتخذ «ريبلز رومانس» موقعاً خارجياً طوال السباق، بقيادة فرانكي ديتوري، متعقباً «ريدستربيوتنغ» بفارق طول واحد قبل أن يفرض تقدمه بعد أول نصف ميل، وسرعان ما بسط سيطرته بفارق طولين، ورغم تقليص منافسيه الأربعة الفارق في المسار الخلفي فإنه انطلق بقوة عند المنعطف الأخير، متجاوزاً «فار بريدج» و«ريدستركايتنغ» بسهولة في بداية المسار المستقيم، ليعبر خط النهاية بفارق مريح.



من جهته أعرب شارلي أبلبي عن بالغ سعادته بأداء «ريبلز رومانس»، الذي يواصل التفوق على منافسيه، بعد قيادة رائعة من الفارس فرانكي ديتوري، لافتاً إلى أن كل الأنظار تتجه الآن نحو سباق «بريدرز كب»، كما يشعر بالرضا التام عن «إل كوردوبس»، الذي لا يزال في طور التعلم، ولم يكن ليخطئ في سباقه، ولديه ثقة بأن أمامه المزيد من سباقات الفئة الأولى في المستقبل.