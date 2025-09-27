خيول الإمارات تبصم بالـ«خمسة» في مهرجان كامبريدج بنيوماركت



حققت خيول الإمارات خمسة انتصارات مميزة على مضمار نيوماركت العريق في اليوم الختامي من مهرجان كامبريدج شاير بالمملكة المتحدة، فيما تألق «بايفاخت» لجودلفين في مضمار روزهيل غاردنز، بعد أن حطم الزمن القياسي في سباق غولدن روز بأستراليا. وخطف «وايز أبروتش» لجودلفين الأضواء، بعد أن حلق بلقب سباق «ميدل بارك ستيكس» للفئة الأولى لمسافة 1200 متر، بقيادة الفارس ويليام بيوك، وبإشراف المدرب شارلي أبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1:11.56 دقيقة بفارق ثلاثة أرباع الطول عن الوصيف «بروسيلز»، بقيادة واين لوردان، وإشراف ايدن أوبراين.



وافتتح «باو إيكو» انتصارات خيول الإمارات بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بعدما حقق بلقب سباق رويال لودج ستيكس للفئة الثانية لمسافة 1600 متر، بقيادة الفارس بيلي لوغنان، وإشراف المدرب جورج بوغي، مسجلاً زمناً قدره 1:36.95 دقيقة بفارق طول عن الوصيف «هيوميتي» لوذنان ريسنج. وأضاف «بويلينج بوينت» الفوز الثالث لخيول الإمارات، والثاني بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم في نيوماركت، بعد فوزه بلقب كامبريدج شاير «هانديكاب» لمسافة 1800 متر، بقيادة الفارس كليفورد لي، وإشراف المدرب كارل بيرك، مسجلاً زمناً قدره 1:49.42 دقيقة، بعد صراع مثير بفارق أنف عن «إندالو».



وأكملت «مباسمه» بشعار الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم رباعية خيول الإمارات «سوبر هاتريك»، بعد فوزها بشوط المهرات لمسافة 1400 متر، بقيادة الفارس توم ماركواند، وإشراف المدرب أندرو بالدينغ، مسجلة زمناً قدره 1.27.61 دقيقة بفارق طول وربع الطول عن الوصيفة «شادي دام»، بقيادة أوشين ميرفي، وإشراف الثنائي جون وثادي وجوسدن، فيما جاءت المهرة «آكت أوف كايندنس» لجودلفين في المركز الثالث. وختم «إلاراك» بشعار شادويل على آخر سباقات لمسافة 1400 متر «هانديكاب»، بقيادة الفارس توم ماركواند، وإشراف المدرب تشارلز هيلز، مسجلاً زمناً قدره 1:25.32 دقيقة بفارق طولين وربع الطول عن الوصيف «زولو تشيف».



عرض استثنائي

من جهة أخرى تألق المهر البارز «بايفاخت» لجودلفين، بعد أن قدم عرضاً استثنائياً من السرعة المتواصلة، محطماً الرقم القياسي لمسافة 1400 متر، وملحقاً الهزيمة بمنافسيه في سباق غولدن روز للخيول عمر ثلاث سنوات على مضمار روزهيل غاردنز في أستراليا. وانطلق «بايفاخت» مباشرة إلى الصدارة، بقيادة الفارس آدم هايرونيموس، وقطع أول 800 متر من وضعية الانطلاق بزمن لافت بلغ 46.54 ثانية، قبل أن يوقف الساعة عند دقيقة و20.79 ثانية، ليختصر 0.43 ثانية من الرقم القياسي السابق المسجل باسم الجواد «سيفيوس» في عام 2023.



أنهى «بايفاخت» السباق بزمن إجمالي 1.20.79 دقيقة، متقدماً بفارق يزيد على أربعة أطوال عن «ووديتون» صاحب المركز الثاني، فيما حلت «تمبتد» رفيقته السابقة في الإسطبل ثالثة بفارق نصف رأس.

وتعد هذه المشاركة الثالثة للمهر «بايفاخت»، الفائز بسباق سيلفر سليبر «جروب 2» على مضمار روزهيل في عمر السنتين، بإشراف مدربه الجديد كريس والر، وتأتي بعد حلوله في مراكز متقدمة بسباق سان دومينيكو ستيكس «فئة 3 – 1100 متر»، وسباق ران تو ذا روز «فئة 2 – 1200 متر» هذا الموسم.