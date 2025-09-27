ثنائية مميزة لخيول الإمارات في نيوماركت ضمن مهرجان كامبريدج شير

حققت خيول الإمارات ثنائية مميزة على مضمار نيوماركت ضمن مهرجان كامبريدج شير بالمملكة المتحدة، وافتتحت «سايلنت لوف» لجودلفين انتصارات خيول الإمارات بعد أن خطفت لقب شوط المهرات «برنسس رويال ستيكس» لمسافة 2400 متر من الفئة الثالثة بقيادة بيلي لوغنان وإشراف شارلي أبلبي مسجلة زمناً قدره 2.33.06 دقيقة بفارق رقبة عن «كارمولوغي» بقيادة سام جيمس وإشراف المدرب بورك.

وتألق «زيوس أولمبيوس»، بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بعد أن عانق لقب سباق «جويل ستيكس» لمسافة 1600 متر من الفئة الثانية بقيادة كليفورد لي وإشراف المدرب بورك، مسجلاً زمناً قدره 1.37.57 دقيقة بفارق طولين وربع الطول عن «أوبرا بالو» لجودلفين بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي.

من جهة أخرى، يسعى «وايز أبروتش» لجودلفين إلى الفوز في سباق «ميدل بارك ستيكس» للفئة الأولى في اليوم الثالث من مهرجان كامبريدج شير وتكرار إنجاز «شادو أوف لايت» في النسخة الماضية بطل أوروبا في عمر السنتين، الذي يستعد للانضمام إلى قائمة دارلي في المستقبل بعد أن حقق إنجازاً نادراً بالجمع بين لقبي «ميدل بارك ستيكس» و«دارلي ديوهيرست ستيكس».

ويخوض «وايز أبروتش» تحت إشراف شارلي أبلبي، مشاركته الثانية على مستوى سباقات الفئة الأولى لمسافة 1200 متر بعدما حل ثالثاً بفارق بسيط في سباق «بري مورني على مضمار دوفيل الشهر الماضي بعد أن حقق أبرز انتصاراته في سباق «روز بول» ليستد على مضمار نيوبري في يوليو.

وأشاد شارلي أبلبي بتطور وقال: «وايز أبروتش» أحرز تقدماً جيداً منذ سباق مورني، وما قدمه هناك يُعد أداءً قوياً وراسخاً، ويبدو أنه سيحصل على أرضية سريعة، رغم أن مضمار راولي مايل قد يشكل علامة استفهام بسيطة، لافتاً إلى أنه حصان سريع الحركة، ويتمنى أن يتمكن من التأقلم مع تموجات المضمار خاصة وأنه يدخل السباق في جاهزية تامة، وأداؤه في مورني يجعله مرشحاً بكل جدارة.

ويخوض رفيقه في الإسطبل «باسيفيك أفينيو» التحدي لمسافة الميل «1600 متر» في سباق رويال لودج ستيكس للفئة الثانية بجانب مشاركة «باو إيكو» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم تحت إشراف جورجي بوجي.

وقال شارلي أبلبي: شعرت أن «باسيفيك أفينيو» قدم أداءً قوياً على أرضية لينة في سباق سولاريو، حين ظهر تأثير قلة خبرته، ولقد تطور ذهنياً بعد تلك المشاركة، وأعتقد أن الانتقال إلى مسافة الميل سيكون مناسباً له، حيث لا بد لنا من التفوق على بعض المنافسين في المجموعة، لكنني واثق بأن المسافة الإضافية والخبرة التي اكتسبها ستسهم في تحقيق مزيد من التقدم.