.. خيول جودلفين تستهدف الألقاب في 3 قارات



تتطلع خيول جودلفين إلى مواصلة انتصاراتها وحصد ألقاب عالمية جديدة في 3 قارات مختلفة، غداً السبت، عبر مشاركتها بأعرق المضامير في الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وأوروبا، ويتصدر الثنائي «ريبلز رومانس» و«إل كوردوبس» المشهد بخوضهما تحدي سباق «جو هيرش تيرف كلاسيك» للفئة الأولى على مضمار أكودكت بأمريكا، حيث يستعد «ريبلز رومانس»، بطل الذكور على الأرضية العشبية في الولايات المتحدة لعام 2024، لأول ظهور له هذا الموسم في أمريكا بجانب «إل كوردوبس» في السباق الذي تبلغ مسافته 2400 متر، فيما يشهد الحفل ذاته عودة «ناش»، وصيف سباق بات داي مايل للفئة الثانية العام الماضي، إلى مسافة 1400 متر، عندما يخوض سباق فوسبرغ ستيكس للفئة الثالثة.



ويملك «ريبلز رومانس» سجلاً تاريخياً بلغ 19 انتصاراً من 28 مشاركة، ثمانية منها بالفئة الأولى، ما قاده إلى أن يكون أكثر الخيول نجاحاً في تاريخ جودلفين، وسيخوض مشاركته الثانية في سباق «جو هيرش» بعد مشاركة سابقة في موسم 2023 لم يحالفه فيها الحظ.

ونال «ريبلز رومانس» الفوز في جوائز إكليبس 2024 ليصبح بالتالي أول خيل يحقق انتصارين غير متتاليين في «بريدرز كب تيرف» للفئة الأولى، حيث تفوق ببسالة على «روشام بارك» على مضمار ديل مار في نوفمبر، مضيفاً ذلك الفوز إلى إنجازه في السباق نفسه عام 2022.



أداء مميز

واستعاد «ريبلز رومانس» مستواه في 2024 محققاً خمسة انتصارات من ست مشاركات، وواصل الأداء المميز هذا العام بفوزه في سباق «سيف أمير قطر» للفئة الثالثة في الدوحة، وسباق «يوركشاير كب» للفئة الثانية، و«هاردويك ستيكس» للفئة الثانية، و«غروسر برايس فون برلين» للفئة الأولى، فيما يمتلك رفيقه «إل كوردوبس» سجلاً مميزاً، حيث تفوق بسهولة على «ريبل رد» و«نيشنز برايد» في ظهوره الأول بالولايات المتحدة عبر سباق «سورد دانسر ستيكس» للفئة الأولى بمضمار ساراتوغا في أغسطس، وذلك بعد فوزه اللافت في سباق «برنسس أوف ويلز ستيكس» للفئة الثانية في نيوماركت في يوليو.

وأكد شارلي أبلبي جاهزية الثنائي «ريبلز رومانس» و«إل كوردوبس»، بعد أن سارت رحلتهما بشكل جيد واستقرا في ساراتوغا، حيث قاما بتدريب خفيف في منتصف الأسبوع قبل السباق. وسيقود فرانكي ديتوري «ريبلز رومانس»، بينما يقود جون فيلاسكويز «إل كوردوبس»، ورغم ارتفاع معدل عمر الفارسين إلا أنهما يعولان على خبرتهما الكبيرة.



مضمار روزهيل

وتسعى المهرة المتألقة «تمبتد» إلى منح جودلفين الفوز التاسع بسباق «غولدن روز» للفئة الأولى لخيول الثلاث سنوات في مضمار روزهيل غاردنز بأستراليا بجانب مشاركة «بايواخت» رفيق الاسطبل سابقاً في جودلفين والذي يشرف عليه الآن المدرب كريس والر، ومن المتوقع أن تكون المنافسة قوية في ظل مشاركة العداء «سيكستيز» مجموعة الخيول المشاركة أبرزها «سكاي هوك» و«ووديتون».

وتعد «تمبتد» من أبرز الأسماء التي كانت مرشحة للقب أفضل مهرة ناشئة الموسم الماضي، بعد فوزها في سباقي «ريسلنغ ستيكس» من الفئة الثانية و«بيرسي سايكس ستيكس» للفئة الثانية، وحلولها ثالثة، حينما بارحها الحظ في «غولدن سليبر» للفئة الأولى، لكنها عادت للسباقات هذا الموسم بإشراف المدرب الجديد سيارون ماهر محققة فوزاً لافتاً في سباق «رن تو ذا روز» للفئة الثانية في روزهيل قبل أسبوعين بقيادة الفارس إيثان براون.



وأحرزت خيول جودلفين لقب غولدن روز عبر باراتروبرز «2005»، فورنسيكس «2008»، دينمان «2009»، أبوليت «2012»، إكسوسفير «2015»، أستيرن «2016»، بيفواك «2019» وبرودسايدنغ العام الماضي، حينما أكمل اكتساح الصدارة مع ترافيك ووردن.

وتُعد «تمبتد» المهرة الوحيدة في المجموعة المشاركة هذا العام، وستجرب مسافة 1400 متر لأول مرة، لكن المدرب كيارون ماهر أكد أنها المرشحة الأبرز للفوز ولم يُبدِ قلقاً من انطلاقها من البوابة الثامنة من بين تسعة مشاركين.

كما سيقود الفارس العالمي جيمس ماكدونالد الجواد «بوليغلوت» بالشعار الأزرق الملكي لجودلفين بإشراف المدرب مايكل فريدمان في الشوط الأخير،«بنشمارك 78» لمسافة 1100 متر.



جنوب كاليفورنيا

من جهة أخرى يتجه «فيرست ميشن» لجودلفين للمرة الأولى إلى جنوب كاليفورنيا، بحثاً عن انتصار طال انتظاره في سباقات الفئة الأولى، وذلك عندما يخوض تحدي «غودوود ستيكس» في مضمار سانتا أنيتا، ويدخل «فيرست ميشن» المواجهة وفي رصيده أربعة انتصارات في سباقات مصنفة، أبرزها فوزان قويان في الموسم الماضي بسباق إسيكس هانديكاب للفئة الثالثة في أوكلاون بارك وسباق أليشيبا ستيكس للفئة الثانية في شرشل داونز، كما أضاف انتصاراً جديداً هذا العام في سباق أوكلاون هانديكاب للفئة الثانية في أبريل، قبل أن يحقق أفضل أداء له في أربع مشاركات على مستوى الفئة الأولى بسباق ستيفن فوستر ستيكس في شرشل داونز أواخر يونيو، حين حل ثالثاً خلف «مايندفريم» و«سييرا ليون».