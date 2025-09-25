خيول الإمارات تتطلع إلى انتصارات جديدة في نيو ماركت



تخوض خيول الإمارات التحدي في مضمار نيو ماركت بالمملكة المتحدة، ضمن فعاليات مهرجان كامبريدج شاير، ويتكون الحفل من 7 أشواط، من أبرزها سباق جويل ستيكس لمسافة 1600 متر من الفئة الثانية، بمشاركة «أوبرا بالو» لجودلفين، الذي يتطلع إلى تحقيق أول انتصار في سباقات الفئات، تحت إشراف المدرب شارلي أبلبي، والذي يدفع أيضاً بـ «فيكتوري دانس وصيف سباق «سوبرلاتيف ستيكس» للفئة الثانية في 2022، إضافة إلى مشاركة «زيوس أولمبيوس»، بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بإشراف المدرب بورك، فيما يشهد سباق «روكفيل ستيكس» للفئة للفئة الثانية لمسافة 1400 متر، مشاركة «تولين» بشعار شادويل، وإشراف أوين بوروز، والثنائي بشعار الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم «آيس سوفرنز» بإشراف شاري جونسون، و«ماندارين سبيريت» بإشراف كيفن ريان، و«سامرا جرين» لجابر عبد الله، بإشراف المدرب بورك.



وفي شوط المهرات «برنسس رويال ستيكس» لمسافة 2400 متر من الفئة الثالثة، تشارك «سايلنت لوف» بشعار جودلفين، ورفيقتها في الإسطبل «سبيريتد ستايل»، الفائزات بسباقات ليستد على مسار جولاي هذا العام، بإشراف شارلي أبلبي.



ويخوض «باي ذا بوك» لجودلفين، الذي يمثل مشروعاً طويل المدى، ثالث ظهور له فقط، من خلال سباق غودلفين ستيكس (ليستد) لمسافة 2400 متر، كما يشارك «آيميريك» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، في ذات السباق.



وتحدث شارلي أبلبي عن مشاركة «أوبرا بالو» في سباق «جويل ستيكس» قائلاً: «فاتنا إشراك «أوبرا بالو» في عدة سباقات، في غودوود ودوفيل، بسبب حالة الأرضية، ونأمل أن نحصل هنا على أرضية معتدلة، وتدريباته ممتازة، وقد تطور بدنياً بشكل كبير خلال الصيف، وهذا أكبر اختباراته حتى الآن، والسباق قوي، لكننا واثقون من حظوظه.



وعن مشاركة «سايلنت لوف» و«سبيريتد ستايل» في شوط المهرات، قال شارلي أبلبي: «المهرتان «سبيريتد ستايل» و«سايلنت لوف»، متقاربتان في المستوى، حيث فازتا بسباقات ليستد على نفس المسافة في مسار جولاي، «سايلنت لوف» حصلت على استراحة جيدة، منذ سباق شاليس ستيكس، وتتحمل مسافة الميل ونصف الميل، وجربنا «سبيريتد ستايل» على مستوى الفئة الأولى في الأوكس الألماني، لكنها لم تكن تملك الخبرة الكافية لتقديم أداء جيد، تعلمت كثيراً من التجربة، وربما تمتلك قدرة أكبر على التسارع في هذه المسافة، مقارنةً بـ «سايلنت لوف»، وإن كان من الصعب المقارنة بينهما.



وتطرق أبلبي إلى مشاركة «باي ذا بوك» في سباق غودلفين ستيكس، وقال: رغم أن «باي ذا بوك» لم يشارك سوى مرتين فقط، إلا أنه كان مقنعاً في كلتيهما، ويبدو في حالة رائعة، ونأمل أن يمنحنا هذا السباق فكرة أوضح عن وجهتنا خلال الشتاء.