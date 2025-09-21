ثنائية لخيول جودلفين في «شرشل داونز»



حققت خيول جودلفين ثنائية مميزة في مضمار «شرشل داونز» بالولايات المتحدة الأمريكية، وجاءت انتصارات الفريق الأزرق بتوقيع المهرات «راغتايم» بطلة سبق «داغوود ستيكس» للفئة الثالثة، و«إيمرسف»، التي حققت فوزها الأول في 2025 بنيل لقب سباق «سينيكا أوفرنايت ستيكس». وحلقت «راغتايم» المهرة ذات السنوات الثلاث باللقب بعد انطلاقها بقوة في سباق «داغوود ستيكس للفئة الثالثة لمسافة 1400 متر، بقيادة الفارس جونيور ألفرادو، وبإشراف المدرب بيل موت، مسجلة زمناً قدره 1.22.35 دقيقة بفارق طولين وربع الطول عن «سترونغ ستيت».

وافتتحت «راغتايم» مسيرتها في ساراتوغا خلال الصيف، حيث حققت انتصارين متتاليين قبل أن تحل وصيفة بفارق رقبة في سباق تيست ستيكس للفئة الأولى.وأكد المدرب المساعد كيني مكارثي أن «راغتايم» قدمت أداء رائعاً، حيث قام الفريق في نيويورك بعمل مميز معها قبل انتقالها إلى كنتاكي، والفارس جونيور أدار الموقف بهدوء بعد انطلاقتها البطيئة، وكانت بحاجة إلى هدف تلاحقه، وقد أنهت السباق بقوة لافتة.



وحققت في الحفل ذاته بطلة المهرات بعمر السنتين «إيمرسف» الفائزة بثلاثة سباقات من الفئة الأولى، انتصارها الأول في 2025 بعدما تغلبت بجدارة على«آيفوري آند إيبوني» في سباق «سينيكا أوفرنايت ستيكس» «ليستد»، بقيادة فلورانت جيرو، وبإشراف براد كوكس، لتسجل زمناً قدره 1.42.64 دقيقة بفارق طولين عن «آيفوري آند إيبوني».



وأعرب براد كوكس عن سعادته بالطريقة، التي عادت بها«إيمرسف» اليوم، موضحاً أن أداءها في مشاركتيها الأوليين عقب العودة من الاستراحة كان جيداً، لكنها اليوم وضعت كل شيء في مكانه الصحيح، ويعتقد أن هذا أثبت أنها جاهزة لخوض سباقات الفئات.



وقال الفارس فلورانت جيرو: «انطلقت «إيمرسف» بشكل جيد، وحافظت على إيقاع ثابت حتى المنعطف الأول، وعند المنعطف البعيد تعرضت لضغط، لكنها لم تكن مستعدة للتراجع، تركت لـ«آيفوري آند إيبوني» فرصة التقدم، وتحليت بالصبر، ولكن البطلة «إيمرسف» أظهرت عزيمة قوية، وقاتلت بشراسة في المسار المستقيم».