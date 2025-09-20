«ووردس أوف تروث» لجودلفين يتألق في نيوبري



حققت خيول الإمارات ثنائية في مضمار نيوبري بالمملكة المتحدة، بعدما أحرز «ووردس أوف تروث» لجودلفين فوراً ثميناً إضافة إلى فوز «نايت باترول» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم وسط مشاركة قوية من نخبة الخيول.

وواصل «ووردس أوف تروث» لجودلفين تألقه في سباقات السرعة للخيول الناشئة، عندما ظفر بلقب «دبي ديوتي فري مايل ريف ستيكس» للفئة الثانية لمسافة 1200 متر بقيادة وليام بيوك و بإشراف المدرب شارلي أبلبي مسجلاً زمناً قدره 1.14.41 دقيقة بفارق طول عن «ان تو ذا سكاي» بينما جاء «فلاينغ كومت» ثالثاً.



وأكد المدرب شارلي أبلبي أن الجواد يتطور بشكل مستمر، مشيراً إلى أن مسافة السبعة فيرلونغ «1400 متر» ستكون الأنسب له مستقبلاً، فيما أشاد وليام بيوك بالاحترافية الكبيرة التي أظهرها المهر على أرضية صعبة.

وخطف «اتيرنال فورس» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم لقب «شوط دبي الحرة فاينست سربرايز«» الهانديكاب» لمسافة الميل بقيادة توم ماركواند وإشراف وليام هاجاس مسجلاً زمناً قدره 1.44.10 دقيقة.