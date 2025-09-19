«غود شير» لجودلفين تبحث عن نجومية المهرات في «كوتيليان ستيكس»



تسعى «غود شير» لجودلفين بطلة «كنتاكي أوكس» إلى تحقيق انتصار ثانٍ على مستوى الفئة الأولى، وتعزيز حظوظها في نيل لقب أفضل مهرة في عمر الثلاث سنوات عبر مشاركتها تحت إشراف براد كوكس في نسخة قوية من سباق «كوتيليان ستيكس» الذي يقام غداً السبت على مضمار باركس في الولايات المتحدة الأمريكية. وتستعد مهرة جودلفين لمواجهة قوية ضد نخبة من المهرات قائمة المنافسات في سباق «كوتيليان ستيكس» تضم كلاً من «لا كارا» التي حلت رابعة في سباق «ألاباما»، و«سكوتيش لاسي» بطلة سباق «كوتشينغ كلوب أمريكان أوكس» للفئة الأولى.



وواصلت «غود شير» سلسلة انتصاراتها محققة الفوز السابع على التوالي عندما سيطرت على سباق «شرشل داونز كلاسيك» في مايو، بعدما سجلت انتصارات بارزة على مستوى الفئة الثانية في «غولدن رود ستيكس»، و«راشيل ألكسندرا ستيكس»، و«فير غراوندز أوكس».



وقدمت «غود شير» عروضاً مميزة في مشوارها رغم أن مشاركتها في ساراتوغا خلال الصيف لم تكن موفقة، إذ حلت خامسة على أرضية لينة في سباق «أكورن ستيكس» للفئة الأولى خلف «لا كارا»، وعادت لتؤكد قدراتها في سباق ألاباما ستيكس للفئة الأولى منتصف أغسطس، حيث نافست بقوة حتى المراحل الأخيرة وخسرت بفارق طول ونصف من «نيتروجين».



وقال مايكل باناهان، مدير إنتاج خيول السباقات في جودلفين بالولايات المتحدة، إن المدرب براد سعيد بأداء «غود شير» عقب مشاركتها الأخيرة في سباق «ألاباما»، ويتوقع أن يشهد سباق «كوتيليان» للفئة الأولى وتيرة سريعة مع وجود جوادين سريعين في البوابتين الأولى والثانية، إضافة إلى خيول أخرى تمتلك سرعة، وهو ما سيساعد «غود شير» على التمركز جيداً والانقضاض في الوقت المناسب.

وأضاف قائلاً: المدرب براد أكد أنها جاهزة، والفارس لوي سايز سيواصل قيادتها، والسباق يمثل آخر اختبار لمسافة كلاسيكية لمهرات الثلاث سنوات، والفائزة ستتقدم بقوة نحو لقب البطولة، ونحن على ثقة بأنها ستقدم أداءً كبيراً.

مضمار ساراتوغا



وتسعى المهرة المتطورة «راغتايم» لجودلفين إلى تحويل عروضها اللافتة الثلاثة في ساراتوغا إلى فوز أول في سباقات الفئة الثالثة، عندما تخوض دوغوود ستيكس في مضمار شرشل داونز بالولايات المتحدة الأمريكية غداً، واستهلت مهرة الإنتاج المحلي مسيرتها بشكل مثالي مع المدرب بيل موت في ساراتوغا، حيث أحرزت فوزاً سهلاً في سباق للمبتدئة في يونيو، قبل أن تواصل تألقها بانتصار مقنع في سباق سماح مطلع يوليو.

وخلال مشاركتها الأولى في الفئة الأولى عبر تيست ستيكس، قدمت «راغتايم» أداءً رائعاً، إذ تقدمت حتى المراحل الأخيرة قبل أن تخسر بفارق رقبة خلف «كيلوين».



من جهة أخرى، يسعى المهر الناشئ المتطور «وردس أوف تروث» لجودلفين بإشراف شارلي أبلبي لتحقيق فوزه الثالث على التوالي لمسافة 1200 متر عندما يرتقي إلى مستوى سباقات الفئات عبر سباق «دبي ديوتي فري ميل ريف ستيكس» في نيوبري للفئة الثانية غداً، المملكة المتحدة كما يشهد السباق مشاركة «روك أوف ثندر» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بإشراف كيفن ريان، إضافة إلى مشاركة «غولد كوين كايندلي» لجابر عبدالله بإشراف المدرب بورك.



وبعد مشاركته الأولى في مايو على ذات المضمار والمسافة، نجح «وردس أوف تروث» في تحقيق الفوز من المحاولة الثانية بجدارة في سباق بأسكوت في يوليو ليواصل تألقه بفوز في نيوماركت الشهر الماضي بعد أن انطلق بقوة ليتفوق بفارق طولين وربع الطول على «واتشا سنوب» الذي عاد لاحقاً وحقق الفوز.



وأكد المدرب شارلي أبلبي أن «وردس أوف تروث» يدخل السباق بسجل جيد عقب فوزه في مشاركتيه الأخيرتين، والأرضية تبدو مناسبة له، وعليه أن يعوض بعض الفوارق على مستوى التقييم، ومسافة الستة فيرلونغ «1200 متر» هي الأنسب له، ويأمل أن يقدم أداءً جيداً ويكون منافساً قوياً في هذا المستوى.



من جانب آخر تعود «إلدا روزا» لجودلفين إلى مسرح أول انتصار لها في مسعى لتحقيق فوز جديد في سباقات الفئة الثالثة عبر سباق «بري دو برتران دو تاراغون» في شانتي، فرنسا غداً،

وافتتحت «إلدا روزا» مشاركاتها بالفوز بإشراف هنري-أليكس بانتال في سباق مبتدئة على الأرضية الاصطناعية بالمضمار في مارس، قبل أن تظفر بسهولة بسباق كونديشنس في ليون باريللي، لتحرز الوصافة في موسم ناجح ثلاث مرات، في سباقين ليستد على مضمار لونغشامب، وكذلك بفارق رقبة في سباق هامبورغر شتوتن مايله للفئة الثالثة في ألمانيا.