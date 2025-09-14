«نوتابل سبيتش» يعود بفوز ثمين لجودلفين من كندا



عاد «نوتابل سبيش» لجودلفين بفوز ثمين من كندا، بعد فوزه بلقب سباق «وودباين مايل» للفئة الأولى، في أبرز منافسات يوم الأبطال في مضمار وودباين الكندي، وانضم البطل «نوتابل سبيتش» إلى «مودرن غيمس» و«ماستر أوف ذا سيز» في سجل الشرف بالسباق، بعد تألقه بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي أبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.35.33 دقيقة، بفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن أقرب منافسيه «ماي بوي برينس».



ورغم الانطلاقة المتأخرة لبطل الـ 2000 غينيز و«سوسكس ستيكس» في الموسم الماضي، بعد تأخره بنصف خطوة من البوابة، إلا أنه استطاع أن يحسم اللقب، بعد اللحاق بالمتصدر مبكراً «ماي بوي برنس»، في آخر نصف فيرلونغ «100 متر»، ثم تقدم بقوة، ليحسم الفوز بسهولة بفارق طول وثلاثة أرباع.



وأضاف «نوتابل سبيتش» الثلاثية لخيول جودلفين، بعد كل من «مودرن غيمس» 2022، و«ماستر أوف ذا سيز» 2023، واللذان تابعا انتصاراتهما في وودباين بالتتويج بلقب بريدرز كب مايل للفئة الأولى، ليمضي «نوتابل سبيش» بخطى ثابتة في طريقه إلى «ديل مار» في نوفمبر المقبل، بعد أن اكتفى بالمركز الثالث، حينما عانده الحظ في نفس السباق العام الماضي.



وأشاد المدرب شارلي أبلبي بأداء «نوتابل سبيش»، حسب التوقعات، بعد قيادة وليام بشجاعة من الجهة الداخلية، ويأمل أن يكون ذلك مؤشراً جيداً لرحلة العودة إلى ديل مار، لمحاولة جديدة في سباق بريدرز كب مايل.



من جهته، أكد الفارس وليام بويك أن المسار الخارجي المعتاد للعشب في وودباين، يلائم أسلوب السباقات الأوروبية، لكن في السباق كان على المسار الداخلي، ما غيّر كثيراً من ديناميكية المنافسات، وأَضاف: أعتقد أن خيولنا تجد صعوبة في ذلك، لذا، لم أرغب في خسارة موقعي مع «نوتابل سبيش»، كونه حصاناً متمرّساً، وكان عليه أن يتحلى بالشجاعة قليلاً، لكنه ما إن استقر في موقعه، حتى استرخى بشكل رائع، وحافظ على إيقاع جيد، وبالنسبة لي، كان واضحاً أنه في طريقه للفوز منذ وقت مبكر. ونحن ومتفائلون بأن يكون جاهزاً للتوجه إلى ديل مار، لخوض تحدي بريدرز كب مايل بفرص قوية.