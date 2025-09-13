«سكندنافيا» يتوج بلقب «سانت ليجر» والمدرب أوبراين يحصد ثنائية ثمينة



حلق الجواد «سكندنافيا» بلقب سباق «سانت ليجر ستيكس» لمسافة 2900 متر من الفئة الأولى، بقيادة الفارس توم ماركواند، وإشراف المدرب إيدن أوبراين، الذي حقق اللقب التاسع للسباق الكلاسيكي ليحسم البطل اللقب بزمن قدره 3:04.63 دقائق، بعد منافسة شرسة بفارق رأس عن «رهيب» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس راي داوسون، وإشراف المدرب روجر فاريان، الذي قدم عرضاً مميزاً في السباق، وجاء في المركز الثالث الجواد «ستاي ترو»، بقيادة الفارس مايكل بارزلونا، وإشراف المدرب أوبراين.



وعلى مضمار ليوباردتساون الايرلندي وضع المدرب أوبراين بصمته، بعد أن حصد «ديلاكروكس»، الذي يشرف على تدريبه لقب سباق «رويال آيريش شامبيون ستيكس» للفئة الأولى لمسافة 2000 متر، بقيادة كريستوف سوميلون، مسجلاً زمناً قدره 2.4.69 دقيقة بفارق ثلاثة أرباع الطول عن «أنماط» لشادويل، بقيادة كريس هايز وإشراف اوين بوروز، فيما حل «رويال شامبيون» في المركز الثالث.