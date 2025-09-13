«سابا ديزرت» لجودلفين يبحث عن نجومية الخيول الواعدة بإيرلندا



يخوض المهر غير المهزوم «سابا ديزرت» لجودلفين، غداً الأحد، تحدياً جديداً في سباق «فينسنت أوبراين ناشيونال ستيكس» للفئة الأولى لمسافة 1400 متر في مضمار ذي كرا بإيرلندا، فيما تشارك ضمن أشواط الحفل ذاته «سكاي دانس» للشراع ريسنغ في سباق المهرات «موغلير ستد ستيكس» للفئة الأولى لمسافة 1400 متر.



ويتطلع «سابا ديزرت» إلى السير على خطى نخبة من أبرز نجوم جودلفين، عبر تحقيق خمسة من الخيول، التي ارتدت الشعار الأزرق الملكي سبق لها الفوز بأهم سباق للخيول الناشئة في إيرلندا، من بينها أبطال عمر السنتين «دون أبروتش» 2012، «بيناتوبو» 2019، و«نيتف تريل» 2021، إضافة إلى أنجح فحل في العالم «دباوي» 2004.



وخاض كل من «دباوي»، و«نيتف تريل»، و«كوارتو» الفائز في 2018، السباق بعد انتزاعهم الفوز في سباق سوبرلاتيف ستيكس للفئة الثانية، وهو ما فعله أيضاً «سابا ديزرت» عندما تُوج في نيوماركت بفارق طول وربع الطول. واستهل «سابا ديزرت» مشاركاته بنجاح في سانداون بارك في يونيو، محققاً الفوز بفارق ثلاثة أرباع الطول في نفس سباق المبتدئة، الذي استهله به «نيتف تريل» مسلسل الانتصارات.



وأوضح المدرب شارلي أبلبي أن «سابا ديزرت» حقق فوزين من مشاركتين، وسلك مساراً مشابهاً لعدد من خيول جودلفين في الماضي، وستكون حالة الأرضية أكثر صعوبة مما واجهه حتى الآن، لكنهم يأملون بأن يتمكن «سابا ديزرت» من التعامل معها، مشيراً إلى أن السباق لن يكون سهلاً، إلا أن ممثل جودلفين يدخل المنافسة في جاهزية عالية، ويأمل أن يثبت حضوره على هذا المستوى.