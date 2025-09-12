ثنائية لخيول جودلفين في مضمار دونكاستر



حققت خيول جودلفين ثنائية مميزة في مضمار دونكاستر بالمملكة المتحدة عن طريق «أفيسنا» و«سورد ميكر» بعد تألقهما وسط مشاركة قوية من نخبة الخيول. وتألق المهر «أفيـسينا» في الحفل بعد فوزه بلقب «فلاينغ سكوتمان ستيكس» لمسافة 1400 متر بقيادة الفارس وليام بويك وتحت إشراف المدرب روجر فاريان، مسجلاً زمناً قدره 1:25.98 دقيقة بعد صراع مثير بفارق رأس عن «هانكلو» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم.



وحقق «سورد ميكر» لقب سباق «الهانديكاب» لمسافة 1200 متر بقيادة الفارس اوشين ميرفي وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، مسجلاً زمناً قدره 1:12.31 دقيقة بفارق 3 أطوال عن الوصيف «ماجيك ستون».



وحصد «سويت ويليام» لقب «كأس دونكاستر» للفئة الثانية لمسافة لمسافة 3400 متر بقيادة الفارس روبرت هافلين وتحت إشراف الثنائي جون وثادي غوسدن، مسجلاً زمناً قدره 3:52.24 دقائق بفارق ثلاثة أرباع الطول عن «بندراغون» في المركز الثاني.