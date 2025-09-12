«رهيب» يخوض تحدي الأقوياء في «سانت ليجر» بالمملكة المتحدة



تتجه أنظار عشاق سباقات الخيل إلى مضمار دونكاستر في المملكة المتحدة، غداً السبت، الذي يستضيف النسخة الـ 247 من سباق «سانت ليجر ستيكس» العريق لمسافة 2900 متر، الذي انطلق لأول مرة عام 1776، ويمثل خيول الإمارات في الشوط «رهيب» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب روجر فاريان، بمشاركة نخبة من الخيول من عمر ثلاث سنوات، من أبرزها «اسكندنافيا» بطل «جودوود كب ستيكس» و«لامبورن» بطل ثنائية الديربي الإنجليزي والديربي الإيرلندي.



وتتطلع خيول الإمارات إلى إنجازات جديدة في الحفل، الذي يشارك فيه «شادو أوف لايت» بشعار جودلفين، بإشراف شارلي أبلبي، الذي يخوض سباقاً خارج نطاق الفئة الأولى للمرة الأولى منذ أكثر من عام، عبر المشاركة في بارك ستيكس للفئة الثانية لمسافة 1400 متر، كما يشارك في السباق «زعبيل الكبير» بشعار جابر عبدالله، وبإشراف جيمس تيت.



وحل «شادو أوف لايت» وصيفاً بفارق ثلاثة أرباع الطول في مشاركته الوحيدة بسباقات الفئة الثانية في سباق جيمكراك ستيكس بأغسطس الماضي، قبل أن يصبح ثاني خيل خلال 42 عاماً يكمل ثنائية ميدل بارك ستيكس ودارلي ديوهيرست ستيكس، وبفضل انتصاراته في سباقات الفئة الأولى في نيوماركت توج بلقب بطل أوروبا في عمر السنتين، وقدم أداء قوياً في ظهوره الأول بعمر ثلاث سنوات بحلوله ثالثاً خلف «رولنغ كورت»، و«فيلد أوف غولد» في سباق 2000 غينيز، وكان مقرراً له المشاركة في سباق بري موريس دو غيست للفئة الأولى في دوفيل أغسطس الماضي، لكنه غاب بسبب حالة الأرضية.

وقال المدرب شارلي أبلبي: يدخل «شادو أوف لايت» هذا السباق بحالة ممتازة، وأتوقع أن تكون الأرضية عاملاً أساسياً مرة أخرى، فهو يفضل بعض الليونة، ومسافة سبعة فيرلونغ «1400 متر» مثالية له، وإذا قدم أفضل مستوياته فسيكون الحصان الذي يسعى الجميع لتجاوزه، ونأمل أن يكون هذا السباق منصة للانطلاق نحو منافسة مثل بري دو لا فوريه.



