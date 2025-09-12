«نوتابل سبيتش» يقود خيول جودلفين في تحدي الأبطال بكندا



يبحث «نوتابل سبيتش» غداً السبت عن الفوز الثالث لجودلفين في سباق وودباين مايل للفئة الأولى بعد تألق خيول الفريق الأزرق الملكي خلال السنوات الأربع الماضية، ويمثل فريق جودلفين في حفل يوم الأبطال 3 خيول على مضمار وودباين العشبي في كندا، والتي تشارك في سباقات «جروب 1» لمسافة الميل بقيادة «نوتابل سبيتش» ورفيقيه في الإسطبل «وايلد ديزرت» الذي يشارك في سباق «سمر ستيكس» و«دانس تو ذا ميوزك» في سباق «ناتالما ستيكس».



ويسعى «نوتابل سبيتش» بإشراف المدرب شارلي أبلبي إلى تكرار إنجاز «مودرن غيمس» في 2022 و«ماستر أوف ذا سيز» في 2023 بعد تتويجهما في وودباين مايل قبل تحقيقهما الفوز في بريدرز كب مايل للفئة الأولى، فيما سجل المدرب شارلي أبلبي تسعة انتصارات من أصل 17 مشاركة له على المضمار الكندي. وأنهى «نوتابل سبيش» سباق «بريدرز كب مايل» في المركز الثالث خلال الموسم الماضي بعد أن واجه صعوبات في المسار في ختام موسم مميز لنجم جودلفين الذي حقق انتصارات كبرى أبرزها تتويجه بلقب 2000 غينيز الإنجليزي في 2024 وحصد لقب ساسكس ستيكس. ويعود «نوتابل سبيتش» إلى أمريكا الشمالية بعد عرض مثير في بري جاك لو ماروا للفئة الأولى في مضمار دوفيل الفرنسي الشهر الماضي، حين اندفع بقوة في الأمتار الأخيرة وحل وصيفاً بفارق رأس فقط من «دييغو فيلازكيز».



وقال المدرب شارلي أبلبي: سارت رحلة الخيول الثلاثة إلى كندا بشكل جيد، والفريق سعيد بأدائها هناك، وقدم «نوتابل سبيتش» عرضاً رائعاً في سباق بري جاك لو ماروا وأظهر حماسه المعهود، ولقد حصل على البوابة رقم 2، وهو موقع جيد إذا تمكن من الاستفادة منه، ونأمل أن يحصل على موقع مناسب، وسبق له اكتساب خبرة في سباقات أمريكا الشمالية من خلال بريدرز كب العام الماضي، ونأمل أن ينجح في كندا ويحجز بطاقة عودة إلى «ديل مار».



وعن مشاركة «وايلد ديزرت» الذي يسعى إلى تكرار إنجاز «البحر» عام 2021 و«ميستريوس نايت» عام 2022 عبر الفوز في سمر ستيكس الفئة الأولى، قال شارلي أبلبي: قدم «وايلد ديزرت» أداءً قوياً في سوبرلاتيف ستيكس، وسينطلق من البوابة رقم 10، ما يجعله في مواجهة أصعب على المضمار الداخلي، ونأمل أن يكتسب خبرة في أسلوب السباقات هناك وأن يقدم سباقاً جيداً يمكّنه من أن يكون مرشحاً لبريدرز كب جوفينيل تيرف، حيث كانت تدريباته جيدة، لكنه يحتاج بعض الحظ في ظل بوابة الانطلاق.



وتدخل المهرة «دانس تو ذا ميوزيك» ابنة «دباوي» سباق ناتالما ستيكس بسجل خالٍ من الهزائم، وهو سباق سبق وأن فازت به «لا بيلوسا» عام 2018 و«وايلد بيوتي» في عام 2021. وحققت الفوز في مشاركتها الأولى على مضمار نيوماركت «راولي مايل»، ثم عادت إلى جولاي كورس لتنتزع لقب سويت سوليرا ستيكس للفئة الثالثة بفارق رأس فقط.



وقال شارلي أبلبي: لا تمتلك «دانس تو ذا ميوزيك» خبرة كبيرة، فقد شاركت في سباقين فقط فازت بهما، لكننا نرى أن ظروف المضمار في وودباين تناسبها، وتنطلق من البوابة رقم 5، وقد تكون قلة خبرتها العامل الوحيد ضدها، إلا أننا نأمل أن يساعدها تميزها، وإذا تمكنت من التوازن ووجدت مساراً جيداً، فأنا واثق من أنها ستقدم سباقاً كبيراً.



