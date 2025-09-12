خيول الإمارات في تحدي مهرجان الأبطال الإيرلندي



تسعى خيول الإمارات إلى حصد انتصارات مهمة في مهرجان الأبطال الإيرلندي الذي يقام غداً السبت على مضمار «ليوباردتساون»، ويشهد سباق «رويال آيريش شامبيون» ستيكس للفئة الأولى لمسافة 2000 متر، مشاركة «أنماط» بشعار شادويل وصيف «برينس أوف ويلز ستيكس» في آخر مشاركاته على مضمار آسكوت بإشراف أوين بروز، إضافة إلى مشاركة «رويال شامبيون» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم الذي حلق بلقب سباق «يورك ستيكس» من الفئة الثانية في آخر مشاركاته بإشراف كيه آر بورك، فيما تشارك «كوين أوف ثندر» لجابر عبدالله في سباق «كولمور أمريكا جستيفاي ماترون» ستيكس للفئة الأولى لمسافة 1600 متر.



ومن أبرز المشاركين في سباق «جروب ستيكس» لمسافة 2400 متر من الفئة الثالثة ضمن الحفل، «العاصي» بشعار شادويل بطل آخر نسختين من سباق «غلوريوس ستيكس» للفئة الثالثة لمسافة 2400 متر في مهرجان جودوود الذي يشرف على تدريبه وليام هاجاس.