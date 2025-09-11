رباعية لخيول الإمارات في مضمار دونكاستر



سجلت خيول الإمارات حضوراً لافتاً على مضمار دونكاستر في إنجلترا، بعدما أحرزت رباعية متتالية دشنها «ديفيلز أدفوكيت» بشعار جودلفين بعد فوزه بالشوط الرابع لمسافة 2000 متر، بقيادة الفارس وليام بيوك بإشراف جون وثادي غوسدن، مسجلاً توقيتاً قدره 2.10.08 دقيقة.



وتألق «وقاد» في الشوط الخامس لمسافة 1400 متر بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف روجر فاريان وقيادة سيلفستر دي سوزا، مسجلاً زمناً قدره 1.26.22 دقيقة.

وخطف «ماكموري» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، لقب سباق الميل في الشوط الخامس بإشراف جورج بوجي وقيادة بيلي لوغناني، محققاً زمناً قدره 1.40.89 دقيقة، بعد منافسة شرسة بفارق رأس عن الوصيف «كريست أوف فاير».



واختتم «منصف» لشادويل انتصارات خيول الإمارات بعد فوزه بلقب الشوط السادس والأخير لمسافة 2200 متر، بإشراف روجر فاريان وقيادة راي دوسون، مسجلاً زمناً قدره 2.35.15 دقيقة بعد صراع مثير بفارق رأس عن الوصيف «كراود كويك».