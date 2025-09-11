خيول الإمارات تتطلع إلى انتصارات جديدة في دونكاستر



تتطلع خيول الإمارات إلى تحقيق انتصارات جديدة عبر مشاركتها غداً الجمعة في أقوى السباقات التي تقام على مضمار دونكاستر في المملكة المتحدة، حيث يسعى «مليتاري كود» لجودلفين بإشراف شارلي إبلبي لتقديم أداء قوي في شوط السرعة بسباق فلاينغ شيلدرز ستيكس للفئة الثانية لمسافة 1000 متر بجانب «ديكينشن» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بإشراف كيفن ريان فيما يطارد المهران «كاتولوس» و«أفيسينا» لجودلفين الفوز في سباقات ليستد في ذات الحفل إضافة إلى «هانكيلو» الذي يمثل خيول الإمارات بجانب ثنائي الفريق الأزرق في هذا السباق.

وحقق «مليتاري كود» انتصارين على المسافة القصيرة، إذ تبع فوزه الأول في نيوماركت في أبريل بفوز آخر في سباق للمبتدئة في آسكوت الشهر التالي.



وقال المدرب شارلي أبلبي: أثبت «مليتاري كود» أنه جواد مجتهد حتى الآن، رغم أننا سنراقب حالة الطقس بعض الشيء لأنه لا يفضل الأرضية اللينة، كان أداؤه جيداً في يورك المرة الماضية، وتكرار ذلك المستوى سيضعه بقوة في قلب المنافسة عند خط النهاية، أما «كاتولوس» فيدخل سباق فلاينغ سكوتسمان ستيكس ليستد بسجل متطور، بعد أن حقق فوزه الأول في مشاركته الثالثة عبر أداء قوي في يارموث في أغسطس، عقب حلوله بالمركزين الثالث والثاني في مشاركتيه السابقتين.