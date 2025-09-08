الفرس «آر بي ماري ليلة» تتوج بكأس رئيس الدولة للخيول العربية في تركيا



توجت الفرس «آر بي ماري ليلة» بشعار «وذنان ريسنغ»، بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في محطته التركية الثانية عشرة، ضمن أجندة سباقات النسخة الثانية والثلاثين، التي أقيمت منافساتها على مضمار «فيلي أفندي» بمدينة إسطنبول، أمس. وتحظى سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وذلك دعماً لإعلاء مكانة الخيل العربي الأصيل، وتعزيز حضوره في المضامير العالمية.



ونجحت ممثلة دولة قطر البطلة «آر بي ماري ليلة» «المرتجز × ريتش كينكا»، بإشراف المدرب ألبان دي ميول وقيادة الفارس دانييل تودهوب، في تقديم أداء رائع، برهنت من خلاله على قوتها ومكانتها، وتمكنت من الفوز بسهولة في السباق، الذي جرى لمسافة 1600 متر، ضمن الفئة الثالثة، والمخصص للأمهار والمهرات من عمر ثلاث سنوات فما فوق. وشارك في السباق 12 خيلاً، تمثل أقوى مرابط الخيل في الجمهورية التركية، وبلغت قيمة جوائزه 250 ألف دولار أمريكي، ليصبح الأغلى في تاريخ سباقات الخيل العربية بالمضامير التركية.



وأنهت البطلة مسافة السباق بزمن قدره 1:46:91 دقيقة، متفوقة بفارق 7 أطوال عن وصيفها «كاتي زماني»، فيما جاء ثالثاً «كرل قرِنْجا»، لتواصل الفرس المصنفة 116 تألقها في المضامير العالمية، رافعةً رصيد انتصاراتها إلى 12، بجانب حصولها على الوصافة مرتين من 16 مشاركة.



حضر السباق ومراسم التتويج، سعيد ثاني حارب الظاهري سفير الدولة لدى الجمهورية التركية، وفيصل الرحماني أمين عام اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، وسط حضور جماهيري كبير، ليؤكد سباق المحطة التركية حضوره القوي ضمن فعاليات مهرجان إسطنبول للخيول، عاكساً مكانة وقيمة الكأس الغالية لدى ملاك ومربي الخيل العربي في الجمهورية التركية.



من جهته، قال مسلم العامري عضو اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية: «نفخر بالقيمة العالمية والمكانة المرموقة لسباقات الكأس الغالية التي تجوب دول العالم، وخير دليل، النجاحات الكبيرة والأصداء الترحيبية الواسعة التي شهدها سباق المحطة التركية. ويؤكد ذلك حرص واهتمام القيادة الرشيدة على دعم ورعاية جميع ملاك ومربي الخيل العربي في دول العالم، حفاظاً على المكانة المتقدمة لمسيرة الخيل العربي، التي تعانق أعلى المراتب في سباقات الخيل العالمية، وتوجد في مختلف المهرجانات والسباقات الكبرى».



وأضاف: «نتوجه بالشكر إلى إدارة مضمار فيلي أفندي، على حفاوة الترحيب والتنظيم المميز، والأجواء الرائعة التي تواكب المكانة المرموقة للكأس الغالية، وريادتها التاريخية في جميع مضامير العالم. إن حرص القيادة الرشيدة على دعم أسرة الخيل العربي ومضامير العالم، يجسد رسالة الإمارات السامية في مد جسور التواصل والتلاقي، وعكس موروثها الثقافي والتاريخي مع مختلف دول العالم».