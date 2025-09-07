«كواليفيكار» لجودلفين يؤكد جاهزيته لـ«الآرك الفرنسي» من بوابة «بري نيل»



أكد المهر «كواليفيكار» لجودلفين أحقيته بالمشاركة في مهرجان قوس النصر «الأرك الفرنسي»، بعد أن توّج بطلاً لسباق «بري نيل» للفئة الثانية لمسافة 2400 متر على مضمار «لونغشامب» العريق في العاصمة الفرنسية باريس. وخطف «كواليفيكار» بطاقة التأهل إلى سباق «بري دي لارك دو ترايومف» ضمن مهرجان قوس النصر الذي يقام 5 أكتوبر المقبل، وذلك بعد أداء مميز بقيادة الفارس وليام بيرك وبإشراف أندريه فابر، ليحسم اللقب بزمن قدره 2.30.56 دقيقة بعد صراع شرس بفارق أقل رقبة مع «باي سيتي رولر» الذي حل وصيفاً، فيما جاء «باراشوتيست» ثالثاً.



وشهد المضمار الفرنسي مجموعة من السباقات البارزة المؤهلة، حيث خطف «سهلان» لقب سباق «بري دو مولان دو لونغشامب» للفئة الأولى لمسافة الميل، بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف المدرب غرافارد مسجلاً زمناً قدره 1.35.39 دقيقة بعد منافسة شرسة بفارق أقل من رأس عن «روزاليون» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وحصدت «أفنتور» بقيادة ماكسيم جيون لقب سباق «بري فيرميه» لمسافة 2400 متر، مسجلة زمناً قدره 2.29.34 بفارق طول ونصف عن «جزورا».