«أولمبيوس» يكسب التحدي في هايدوك



أكد «زيوس أولمبيوس» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم تفوقه بعد كسب التحدي في سباق الفئة الثالثة «سوبريور مايل ستيكس» لمسافة 1600 متر على مضمار هايدوك في المملكة المتحدة بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب كارل بورك مسجلاً زمناً قدره 1.37.90 دقيقة بفارق طولين «إكسلينت بيليف» لجابر عبدالله بقيادة توم ماركواند وإشراف جاك تشانون.



وحقق «بيغ ماجو» لقب سباق «سبرينت كب ستيكس» للفئة الأولى لمسافة 1200 متر في الحفل ذاته، بقيادة وليام بيوك وإشراف مايكل أبلبي مسجلاً زمناً قدره 1.8.49 دقيقة بفارق طول وربع الطول عن «كايند أوف بلو» لوذنان ريسنغ.