خيول الإمارات تخوض التحدي في إنجلترا



تخوض خيول الإمارات غداً التحدي في عدة سباقات مختلفة التصنيف والمسافات على المضامير الإنجليزية في المملكة المتحدة، ويشهد سباق «سبرينت كب ستيكس» على مضمار هايدوك للفئة الأولى لمسافة 1200 متر، مشاركة «اينيشيرن»، بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بإشراف كيفن ريان، إضافة إلى مشاركة «صايدة داريان» لجابر عبدالله، بإشراف ريتشارد هيوز.



وعلى مضمار كيمبتون بارك يتطلع المهر الناشئ «بيكفوردز فولي» لجودلفين، بإشراف شارلي أبلبي، إلى تحقيق فوزه الثالث على التوالي، عندما يخوض أول مشاركة له في سباقات الفئات عبر سيرينيا ستيكس للفئة الثالثة، بجانب «صايدة هارد سبن» لجابر عبدالله، بإشراف ريتشارد هيوز، فيما يشارك «ميدان» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف سيمون وإيد كريسفورد، ضمن سباقات الحفل في شوط «سبتمبر ستيكس» للفئة الثالثة لمسافة 2400 متر.



وينتقل «بيكفوردز فولي» إلى الأرضية الاصطناعية بعد فوزين متتاليين في سباقات المبتدئة بنيوماركت، كان آخرهما في مطلع أغسطس، حينما تفوق رغم تحمله عقوبة وزن إضافي.

وأعرب المدرب شارلي أبلبي عن ثقته قائلاً: «يدخل «بيكفوردز فولي» هذه المنافسة بسجل جيد بعد فوزه في آخر مشاركتين، ونحن سعداء للغاية بالمستوى الذي يقدمه، وبالنظر إلى ما حققه حتى الآن، فإننا على قناعة بقدرته على تقديم أداء قوي في هذا المستوى».