«أمبودسمان» يقود رباعية لخيول الإمارات في «يوم الأبطال البريطاني»



سجلت خيول الإمارات حضوراً مميزاً في أمسية «يوم الأبطال البريطاني» على مضمار آسكوت العريق بالمملكة المتحدة، بعد أن حققت 4 انتصارات سوبر هاتريك، بقيادة «أومبودسمان» نجم جودلفين، بطل السباق الرئيس «شامبيون ستيكس»، فيما أضاف رفيقاه «توك أوف نيويورك» و«فيفث كولمن» لقبَي «كوين إليزابيث الثانية ستيكس» و«بالمورال هانديكاب»، وانتزع «المراق» بشعار شادويل لقب سباق السرعة، لتضع خيول الإمارات بصمتها القوية في ختام موسم السباقات البريطاني.

وفرض «أومبودسمان»، بإشراف جون وثيدي غوسدن وقيادة وليام بيوك، تفوقه في «شامبيون ستيكس» للفئة الأولى لمسافة 2000 متر، مسجلاً زمناً قدره 2.4.22 دقيقة بفارق ثلاثة أطوال وثلاثة أرباع الطول عن منافسه «كالانداغان»، فيما حل «باي سيتي رولر» ثالثاً.

ورد نجم جودلفين اعتباره أمام «كالانداغان»، الذي تفوق عليه في نسخة العام الماضي، مضيفاً انتصاره الخامس في سباقات الفئة الأولى.

وواصل «توك أوف نيويورك» تألق خيول جودلفين، بانتزاع لقب «كوين إليزابيث الثانية ستيكس» للفئة الأولى لمسافة 1600 متر، بإشراف شارلي أبلبي وقيادة وليام بيوك، مسجلاً زمناً قدره 1.39.83 دقيقة بفارق طول وربع الطول على «تن بوب توني»، فيما جاء «رايف» ثالثاً.

وأثبت «المراق» بشعار شادويل نجوميته في تحدي السرعة بعدما اقتنص لقب «بريتش شامبيونس سبرينت ستيكس» للفئة الأولى لمسافة 1200 متر، بشعار شادويل، وبإشراف ويليام هاجاس وقيادة توم ماركواند مسجلاً زمناً قدره 1.12.20 دقيقة بفارق رقبة عن «بابوروس».

وأكمل «فيفث كولمن» رباعية خيول الإمارات وثلاثية جودلفين في الشوط الختامي «بالمورال هانديكاب» لمسافة 1600 متر، بإشراف جون وثيدي غوسدن وقيادة وليام بيوك، بعدما قطع المسافة بزمن قدره 1.40.84 دقيقة بفارق ثلاثة أرباع الطول عن «إندالو».