«تمبتد» تهدي جودلفين لقب «ذا إيفرست» الأول



حققت الفرس «تمبتد» إنجازاً تاريخياً لجودلفين بإحراز لقب سباق «ذا إيفرست» للفئة الأولى لمسافة 1200 متر، للمرة الأولى في تاريخ الفريق، وذلك في السباق الذي أقيم السبت ، على مضمار راندويك في أستراليا.

وجاء تتويج «تمبتد» بعد فوزها على الجواد «كا ينغ رايزنغ»، حامل لقب النسخة الماضية وصاحب سلسلة بلغت 21 انتصاراً متتالياً، والذي دخل السباق بصفته أعلى الخيول تصنيفاً على مستوى العالم.

وقدمت الفرس، البالغة من العمر أربع سنوات، أداءً مميزاً بإشراف المدرب كيران ماهر وقيادة الفارس شاد سكوفيلد، لتحسم السباق بفارق يقل عن ربع طول، وتهدي جودلفين أول انتصار لها في أغنى سباقات الخيل في أستراليا.

واستفادت «تمبتد»، ابنة الفحل «ستريت بوس»، من انطلاقها من البوابة الأولى، حيث وضعها سكوفيلد خلف خيول المقدمة، فيما انطلق «كا ينغ رايزنغ» من البوابة الحادية عشرة، ما دفع فارسه زاك بيرتون إلى إبقائه في وسط المجموعة.

ومع دخول الخيول المسار المستقيم، اندفعت «تمبتد» إلى الصدارة ووسعت الفارق، قبل أن يشن «كا ينغ رايزنغ» هجوماً قوياً في الأمتار الأخيرة ويقلص الفارق، إلا أن الفرس حافظت على تقدمها حتى خط النهاية، لتثأر بذلك لوصافة نسخة العام الماضي التي خسرتها أمام الجواد نفسه.

وأكد المدرب كيران ماهر، أن هذا الفوز جاء ثمرة الصبر الذي أبدته جودلفين في إعداد «تمبتد» وتطوير مستواها، مشيراً إلى أنها قدمت أداءً استثنائياً ونجحت في استثمار مجريات السباق لصالحها.

ويعد هذا الفوز أبرز إنجاز لجودلفين في مشاركاتها بسباق «ذا إيفرست»، بعدما سبق لخيولها «بيفواك» و«تريكنغ» و«تمبتد» تحقيق مراكز متقدمة دون التتويج باللقب.