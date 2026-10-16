خيول الإمارات تطارد المجد في «يوم الأبطال البريطاني»

تتطلع خيول الإمارات إلى وضع بصمتها في ختام موسم السباقات البريطاني، عندما تخوض السبت تحدي «يوم الأبطال البريطاني» على مضمار آسكوت العريق، بقيادة «أومبودسمان» نجم جودلفين في «شامبيون ستيكس»، و«المراق» بشعار شادويل في سباق السرعة.

ويسعى «أومبودسمان»، بإشراف جون وثيدي غوسدن وقيادة وليام بيوك، في سباق «شامبيون ستيكس» للفئة الأولى لمسافة 2000 متر، إلى انتزاع انتصاره الخامس في أعلى فئات السباقات، ورد اعتباره أمام «كالانداغان»، الذي تفوق عليه بفارق طولين وربع الطول في نسخة العام الماضي.

تألق

ويعود «أومبودسمان» إلى آسكوت، الذي شهد احتفاظه بلقب «برنس أوف ويلز ستيكس» في مهرجان رويال آسكوت بفارق 4 أطوال، بعدما استهل تألقه هذا العام بالفوز بلقب «دبي تيرف» في أمسية كأس دبي العالمي، وأضاف لاحقاً «بريغادير جيرارد ستيكس» على مضمار سانداون بارك.

ويطمح نجم جودلفين إلى تجاوز نتيجة مشاركته الأخيرة في «جدمونت إنترناشونال»، حين حل رابعاً متأثراً بليونة أرضية مضمار يورك، فيما تزداد قوة المواجهة بحضور «المقام»، ثالث نسخة العام الماضي وبطل «تاترسالز غولد كب»، إلى جانب «باي سيتي رولر» و«كونستيتيوشن ريفر»، فيما يشارك «ديفلز أدفوكيت» رفيق «أومبودسمان» في الإسطبل.

آمال

وفي «بريتش شامبيونس سبرينت ستيكس» للفئة الأولى لمسافة 1200 متر، يحمل «المراق» آمال شادويل، بإشراف ويليام هاجاس وقيادة توم ماركواند، بحثاً عن انتصاره الثالث في سباقات الفئة الأولى.

وتخوض خيول الإمارات تحدي «كوين إليزابيث الثانية ستيكس» للفئة الأولى لمسافة 1600 متر، بقيادة ممثل جودلفين «توك أوف نيويورك»، بإشراف شارلي أبلبي، بعد فوزه اللافت في «جول ستيكس» للفئة الثانية بنيوماركت بفارق قارب 5 أطوال بجانب «زيوس أولمبيوس» بشعار ورثة الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، إضافة إلى الثنائي «مور ثندر» و«نيدل ماتش» لسعيد سهيل.

كما يمثل الشعار الأزرق كلاً من «إنر سيتي بلوز» و«فيكتوري غولد» في سباق خيول السنتين لمسافة 1200 متر ويشرف أبلبي على الأول، المتوج بلقب «جولاي ستيكس» للفئة الثانية، فيما يدفع سعيد بن سرور بالثاني، الذي حقق فوزين في آخر ثلاث مشاركات.

وأبدى شارلي أبلبي رضاه عن تحضيرات «إنر سيتي بلوز» وتطوره، بينما أكد سعيد بن سرور أن «فيكتوري غولد» يواصل التحسن، متطلعاً إلى أداء قوي على مسار آسكوت الصاعد.