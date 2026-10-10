«حبيب الكتب» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في سوريا



توّج الجواد «حبيب الكتب» بلقب المحطة السادسة عشرة من سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، التي أقيمت، أمس، على مضمار اللاذقية في الجمهورية العربية السورية، ضمن أجندة النسخة الثالثة والثلاثين من الكأس، في أول حضور للسلسلة على المضامير السورية.

وتقام سلسلة السباقات بدعم القيادة الرشيدة، في إطار جهودها الرامية إلى تطوير صناعة سباقات الخيول العربية الأصيلة، ودعم الملاك والمربين، وتشجيع اقتناء الخيل العربي وتربيته، وتعزيز مكانته على المستويين الإقليمي والدولي.

ونجح «حبيب الكتب»، المنحدر من نسل «طاحون أوغاريت × عنود الصافي»، ويحمل شعار إسطبلات الكتب، بإشراف المدرب فهد بكور، وقيادة الفارس خلدون حمود، في حسم لقب السباق، الذي أقيم لمسافة 2000 متر، والمخصص للخيول العربية الأصيلة من عمر أربع سنوات فما فوق.

وشهد السباق تنافساً قوياً منذ انطلاقته، إذ تصدر «سند العارف» و«زين الوعد» المراحل الأولى، قبل أن يتقدم «حبيب الكتب» تدريجياً إلى مجموعة المقدمة، ويدخل دائرة المنافسة على الصدارة مع الاقتراب من المنعطف الأخير.

وفرض الجواد الفائز أفضليته في المرحلة النهائية، بعدما اندفع بقوة، وانتزع الصدارة، قبل أن يوسع الفارق في الأمتار الأخيرة، ليعبر خط النهاية أولاً، ويسجل اسمه أول بطل للكأس الغالية على مضمار اللاذقية.

وقطع «حبيب الكتب» مسافة السباق بزمن بلغ 2:22.00 دقيقة، فيما جاء «مهيب العارف» في المركز الثاني، و«بغداد الشباك» ثالثاً، و«فهد الكور» رابعاً، بينما أكمل «سند العارف» قائمة المراكز الخمسة الأولى.

وشهدت المحطة السورية مشاركة 16 خيلاً من أبرز الخيول العربية الأصيلة في السباقات المحلية، في منافسات اتسمت بالقوة، وعكست أهمية استضافة سوريا لأول مرة إحدى جولات سلسلة بطولات الكأس، وما تحظى به من اهتمام لدى الملاك والمرابط.

وأقيمت المحطة ضمن فعاليات المهرجان الإماراتي السوري، الذي يستضيفه مضمار اللاذقية على مدى يومين، ويضم 15 شوطاً للخيول العربية الأصيلة، بواقع 10 أشواط في اليوم الأول، و5 أشواط في اليوم الثاني، بمشاركة 250 خيلاً، بما يسهم في دعم سباقات الخيل العربية الأصيلة، وتعزيز حضور الملاك والمرابط في سوريا.

حضر السباق وتوج الفائزين كل من حمد راشد الحبسي، سفير الدولة لدى الجمهورية العربية السورية، وأحمد علي مصطفى، محافظ اللاذقية، وزيد أبو زيد، رئيس الاتحاد العربي السوري للفروسية، والدكتور جميل عقرين، رئيس الجمعية السورية للخيول العربية، وسعيد المهيري، ممثل اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة.

وقال مسلم سالم العامري، عضو اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، إن النجاح الذي حققته المحطة السورية في أول حضور للكأس على مضمار اللاذقية، وما شهدته من مشاركة واسعة ومستويات تنافسية متميزة، يعكس الاهتمام المتزايد بسباقات الخيل العربية الأصيلة، ويؤكد أهمية انضمام سوريا إلى محطات السلسلة.

وأضاف أن المهرجان الإماراتي السوري يمثل منصة مهمة لدعم الملاك والمرابط، ويوفر فرصاً أوسع للمشاركة والتنافس، كما يسهم في تعزيز حضور الخيل العربي الأصيل، وفتح آفاق جديدة أمام سباقاته في سوريا، بما ينسجم مع رسالة الكأس وأهدافها.

وأكد أن النجاحات المتواصلة التي تحققها السلسلة تأتي بفضل دعم القيادة الرشيدة وحرصها على تطوير صناعة سباقات الخيل العربية الأصيلة، ودعم الملاك والمربين، معرباً عن اعتزازه بالانطلاقة المميزة لمحطة اللاذقية، والتطلع إلى البناء على هذا النجاح خلال المراحل المقبلة.