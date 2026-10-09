«ميوزيكال تايمز» لجودلفين تحقق رقماً قياسياً جديداً



حققت «ميوزيكال تايمز» لجودلفين رقماً قياسياً جديداً بعد فوزها بلقب سباق «فيليز مايل» للفئة الأولى، الذي أقيم على مضمار نيوماركت البريطاني، بإشراف المدرب شارلي أبلبي وقيادة الفارس وليام بيوك، محافظة على سجلها الخالي من الهزائم، ومسجلة رقماً قياسياً جديداً للخيول بعمر السنتين على المضمار بهذا الانتصار الرابع من أصل أربع مشاركات.

وأكدت البطلة، ابنة «لوب دي فيغا» ومن الإنتاج المحلي لجودلفين، تطورها بعدما أضافت لقباً جديداً إلى فوزها في «ماي هيل ستيكس» للفئة الثانية على مضمار دونكاستر، لتعزز حضورها بين أبرز الأسماء الواعدة للموسم المقبل.

وتغلبت «ميوزيكال تايمز» على صعوبة مجريات السباق، بعدما ضاقت المسارات أمامها وتراجعت إلى المركز السادس، قبل أن تجد منفذاً في المراحل الحاسمة، وتنطلق بقوة لانتزاع الصدارة من «هافن»، وتحسم الفوز بفارق طول بزمن قدره 1:35.07 دقيقة.

وأشاد أبلبي بأداء المهرة وحسن تعامل بيوك مع مجريات المنافسة، مؤكداً أنها استجابت بتسارع مميز فور توفر المساحة المناسبة. وأثنى على جهود فريق الإسطبل، مشيراً إلى أنها أظهرت هدوءاً أكبر مقارنة بمشاركتها السابقة، ولا تزال تتعلم وتتطور.

وكشف أبلبي عن منح المهرة راحة خلال الشتاء، مع احتمال خوضها تمريناً على مضمار سباق قبل التوجه مباشرة إلى «1000 غينيز».