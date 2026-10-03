«فيري غلين» لحمدان بن محمد تتألق في فرنسا

حلّقت المهرة «فيري غلين» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بلقب «بري دو روايو» للفئة الأولى في مضمار لونغشامب الفرنسي.

وحققت «فيري غلين» أول انتصار لها على مستوى الفئة الأولى لقب السباق المخصص للمهرات والأفراس من عمر ثلاث سنوات فما فوق، لمسافة 2800 متر، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف سايمون وإيد كريسفورد، مسجلة زمناً قدره 2.59.16 دقيقة بفارق رقبة عن «صنلي» لجودمونت.

وتواصلت انتصارات خيول الإمارات في أوروبا وتحديداً في مضمار أسكوت البريطاني، بعدما أحرز «العاصي» بشعار شادويل لقب «كمبرلاند لودج ستيكس» للفئة الثالثة لمسافة 2400 متر، بقيادة الفارس دانييل تودوب وإشراف المدرب ويليام هاجاس مسجلاً زمناً 2:34:97 دقيقة.

وأضاف «هيدن فورس» انتصاراً بشعار جودلفين، على ذات المضمار بلقب «جون جيست ريسينج بينجوف ستيكس» للفئة الثالثة لمسافة 1200 متر، بقيادة الفارس بيلي لافنين وإشراف المدرب تشارلي أبلبي ليحسم المنافسة بفارق ثلاثة أرباع الطول أمام «برنس أوف إنديا»، مسجلاً 1.12.55 دقيقة.