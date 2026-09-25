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الفروسية

شعار أحمد بن راشد مستمر في سباقات الخيل

علي الظاهري


سيواصل شعار المغفور له بإذن الله، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، حضوره في سباقات الخيل تحت هوية «إيه آر إم ريسنغ»، محافظاً على اللونين الأصفر والأسود اللذين ارتبطا بخيوله على مدى السنوات والعقود الماضية.

وستبقى هذه الألوان حاضرة على المضامير في المرحلة المقبلة، امتداداً لإرث الشيخ أحمد بن راشد، طيب الله ثراه، ومسيرته الحافلة بالإنجازات في عالم سباقات الخيل.

ويعد الشعار الأصفر والأسود من الشعارات المعروفة في أعرق السباقات، بعد أن ارتبط بانتصارات حققتها خيول المغفور له بإذن الله، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، في مختلف المضامير داخل الدولة وخارجها.