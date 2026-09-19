«نبطي» لجودلفين يكسب التحدي في نيوبري





حلق «نبطي» بشعار جودلفين بلقب ميل ريف ستيكس «فئة 2»، الذي أقيم على مضمار نيوبري بالمملكة المتحدة لمسافة 1200 متر بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي مسجلاً زمناً قدره 1:10:61 دقيقة بعد صراع مثير بفارق رأس عن «جوليفيت».

وحقق المهر البالغ من العمر عامين أول انتصار له على مستوى سباقات الفئات، ليكسب التحدي بعد ثمانية أيام من حلوله ثالثاً في فلاينغ سكوتسمان ستيكس «ليستد» على مضمار دونكاستر.

وقال مدربه شارلي أبلبي إن العودة إلى مسافة 1200 متر ساعدت «نبطي» على تقديم أداء قوي، مشيراً إلى أن سباق بريدرز كب جوفنايل تيرف سبرنت قد يكون وجهته المقبلة.