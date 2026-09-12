خيول الإمارات تتألق في إنجلترا وإيرلندا

تألقت خيول الإمارات في إنجلترا وإيرلندا، بعدما حققت رباعية مميزة، منها ثلاثة انتصارات لخيول جودلفين إلى جانب فوز «قدوة» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم على مضماري دونكاستر وليوباردستاون.

واستهل «الجبار» انتصارات جودلفين على مضمار دونكاستر، بفوزه بشوط المبتدئة لمسافة الميل، بقيادة الفارس بيلي لوغنان وإشراف المدرب شارلي أبلبي، بعدما تفوق بفارق رأس على «إتش إم إس بيرث»، مسجلاً انتصاره الأول في مشاركته الثانية بزمن قدره 1.40.99 دقيقة.

وواصل «ديزرت كاسل» تألق الشعار الأزرق بفوز قوي في سباق «شامبيون ستيكس» من الفئة الثانية لمسافة 1400 متر، بقيادة بيلي لوغنان وإشراف شارلي أبلبي، بزمن 1.26.25 دقيقة بفارق ثلاثة أطوال «سيرجي ديافليف»، ليحافظ البطل على سجله خالياً من الهزائم.

وفي إيرلندا، عاد «أرابيان كراون» إلى سكة الانتصارات، بعدما قاد سباق «كيلترنان ستيكس» للفئة الثالثة لمسافة 2400 متر من البداية حتى النهاية، وحسم الفوز بفارق طولين وربع طول بقيادة جيمس دويل وإشراف شارلي أبلبي، محققاً زمناً قدره 2.32.31 دقيقة ومسجلاً انتصاره الثالث على مستوى الفئة الثالثة.

واختتم «قدوة» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الرباعية الإماراتية، بفوزه بسباق «سولوناواي ستيكس» للفئة الثانية لمسافة الميل على مضمار ليوباردستاون، بقيادة جيمس دويل وإشراف سايمون وإد كريسفورد، متفوقاً بزمن قدره 1.39.64 دقيقة بفارق طول ونصف طول على «اوديونس».