«أوبرا بالو» يطارد ثاني ألقابه في «الفئة الأولى» بفرنسا

يواجه نجم جودلفين «أوبرا بالو» تحدياً جديداً على أعلى مستوى أمام منافسيه «غشتاد» و«تن بوب توني» في سباق بري دو مولان دو لونشامب من الفئة الأولى، الأحد، سعياً لتحقيق فوزه الثاني في سباقات الفئة الأولى، في حين تشارك زميلته المتطورة «رومانتيك سيمفوني» في بري فيرمي من الفئة الأولى من الحفل ذاته على مضمار لونغشامب الفرنسي .

وأنهى «أوبرا بالو»، ابن «غياث»، موسمه الشتوي في دبي بصورة مميزة ، بعدما حقق فوزين مميزين في سباقي الراشدية من الـ فئة الثانية وجبل حتا من الفئة الأولى، قبل أن يواصل تألقه لدى عودته إلى أوروبا، محققاً فوزاً حاسماً في سباق بت 365 مايل من الفئة الثانية على مضمار سانداون بارك.

مستويات قوية

وقدم جواد جودلفين الذي يشرف على تدريبه المدرب تشارلي أبلبي مستويات قوية في اثنين من أبرز سباقات الميل الأوروبية، إذ حل ثالثاً بفارق ضئيل خلف «تن بوب توني» و«مور ثندر» في سباق كوين آن ستيكس من الفئة الأولى ضمن مهرجان رويال آسكوت، بعدما تولى قيادة السباق.

وأكد المدرب تشارلي أبلبي، جاهزية أوبرا بالو الذي يتجه إلى فرنسا في حالة ممتازة، وتصب الأوزان في صالحه بدرجة كبرى أمام غشتاد مقارنة بسباق ساسكس ستيكس، وقد يكون هذا سباقاً تكتيكياً آخر، مشيراً إلى أنه في مستوى أفضل المشاركين، ويأمل أن يكون منافساً قوياً مجدداً.

رومانتيك سيمفوني

وتتطلع «رومانتيك سيمفوني» إلى مواصلة تطورها اللافت بخوضها سباق بري فيرمي بعدما حلت وصيفة في بري دو تيبرفيل (ليستد) على المضمار والمسافة نفسيهما في يونيو الماضي، قبل أن تحقق فوزين متتاليين.

وتفوقت ابنة «دباوي»، البالغة من العمر 3 سنوات والشقيقة الكاملة لكل من «يبير» و«وايلد إليوشن»، بسهولة على منافسات أكبر سناً في شاليس ستيكس (ليستد) بنيوماركت، ثم نجحت في الارتقاء إلى مستوى (فئة 3)، مسجلة فوزاً واثقاً في بري ليدي أورايلي بدوفيل الشهر الماضي.

وأضاف أبلبي: «يبدو أن رومانتيك سيمفوني تسير في منحنى تصاعدي حالياً، ورأينا أنها تستحق خوض هذا التحدي، لا سيما إذا جفت الأرضية. وربما تكون هذه فرصتها الأخيرة على هذه المسافة على أرضية متماسكة، وهي تبدو في حالة ممتازة. ندرك أن عليها تعويض فارق في التصنيفات، لكنها مهرة تتطور في الاتجاه الصحيح».