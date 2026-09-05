9 خيول تتنافس على لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في إسطنبول

يستضيف مضمار "فيللي أفندي" العشبي في مدينة إسطنبول بجمهورية تركيا الأحد ، المحطة الثانية عشرة من سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، ضمن أجندة النسخة الثالثة والثلاثين للكأس الغالية، بمشاركة 9 خيول تمثّل نخبة المرابط التركية والأوروبية.

وتواصل سلسلة سباقات الكأس الغالية جولاتها العالمية بدعم القيادة الرشيدة، في إطار رؤية تهدف إلى إعلاء شأن الخيل العربي الأصيل، وتعزيز حضوره في أبرز المضامير الدولية، إلى جانب دعم الملاك والمربّين وتشجيعهم على اقتنائه وتربيته، والإسهام في تطوير صناعة سباقاته حول العالم.

وتُسجل المحطة التركية حضورها للموسم الثالث على التوالي ضمن أجندة الجولة العالمية، بعد النجاح الذي حقّقته منذ انضمامها إلى محطات الكأس الغالية عام 2024، لتجدّد موعدها في إسطنبول ضمن برنامج السباقات الدولية الذي يحتضنه مضمار فيللي أفندي.

ويُقام السباق لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي، ضمن الفئة الثالثة، وهو مخصّص للخيول العربية الأصيلة من عمر ثلاث سنوات فما فوق، بقيمة جوائز تبلغ 250 ألف يورو، وسط ترقّبٍ لمنافسةٍ قوية بين مجموعة من الخيول التي أثبتت حضورها في السباقات الدولية والتركية.

ويتقدّم المرشّحين الجواد "ملفت" من نسل (المرتجز × جيزابل دي فورج)، بشعار وذنان ريسنغ، بإشراف المدرّب فرانسوا روهو وقيادة الفارس فالح ناصر بوغنيم، في حضورٍ دولي يضيف مزيداً من القوة إلى المستوى التنافسي للسباق.

كما يشارك الجواد "آلي سانت لون" المنحدر من نسل (الساكر × نسمة الشام)، للمالك عمر إسماعيل غرغار، بإشراف المدرّبة إليزابيث برنارد جان فرانسوا وقيادة الفارس عادل القيادي.

وتضمّ قائمة المشاركين في سباق الكأس الغالية أيضاً كلاً من: "أزيملي"، و"كهرمان أوغلو"، و"زينجير كوباران"، و"أصلان خطيب"، و"غوزبيناري"، و"كرال سلطان"، و"أوزتاتمار"، في لقاءٍ مرتقب على لقب المحطة التركية للكأس الغالية.

وأكد مطر سهيل اليبهوني الظاهري، رئيس اللجنة العليا المنظّمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، أن الوصول إلى المحطة الثانية عشرة يعكس النجاح المتواصل للنسخة الثالثة والثلاثين وما حقّقته من حضورٍ مميّز في مختلف المحطات الدولية.

وأضاف: يأتي استمرار الكأس الغالية في الوصول إلى مختلف المضامير العالمية بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، الذي يُشكّل ركيزةً أساسية في تحقيق أهداف السلسلة ورسالتها الرامية إلى دعم الخيل العربي الأصيل، وتعزيز مكانته، وتشجيع الملاك والمربّين على مواصلة الاهتمام به وتطوير سباقاته.

وعبر الظاهري عن اعتزازه باستمرار محطة تركيا ضمن الأجندة العالمية للكأس، لما تمثّله من قيمةٍ كبيرة في توسيع دائرة المشاركة والتواصل مع الملاك والمربّين، مشيرا إلى أن تجدّد الموعد على مضمار فيللي أفندي يعكس نجاح المحطة التركية خلال الموسمين الماضيين، وما تحظى به من اهتمام لدى مجتمع الخيل العربي، فيما تؤكّد المشاركة الحالية المكانة التي بلغتها الكأس الغالية وقدرتها على استقطاب مجموعةٍ قوية من الخيول التي تمثّل نخبة المرابط.

وأبدى تطلعه إلى سباقٍ قوي يواكب نجاحات النسخة الثالثة والثلاثين، ويقدّم صورةً مميّزة عن تطوّر سباقات الخيل العربية الأصيلة، ويعزّز جسور التعاون والتواصل الرياضي بين دولة الإمارات وجمهورية تركيا.