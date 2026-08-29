«بيواخت » لجودلفين يتألق في أستراليا ويرفع مكاسبه إلى 2.5 مليون دولار





حقق «بيواخت» فوزاً ثميناً لجودلفين في السباقات الأسترالية، بعدما قدم عرضاً قوياً وتوج بلقب «ممسي ستيكس» من الفئة الأولى، لمسافة 1400 متر، على مضمار كولفيلد، أول سباقات الفئة الأولى في موسم الربيع بملبورن، ورفع «بيواخت» مكاسبه بعد هذا الفوز إلى 2.5 مليون دولار.

وفرض الجواد البالغ من العمر أربع سنوات سيطرته منذ الانطلاقة، قبل أن يبتعد عن منافسيه في آخر 200 متر، محققاً الفوز بفارق ثلاثة أطوال بقيادة الفارس ناش راويلر، ليضيف اللقب إلى انتصاريه السابقين في «غولدن روز» و«أول إيجد ستيكس» من الفئة الأولى.

ونجح «بيواخت» في رفع مكاسبه إلى 2.5 مليون دولار، بعدما أصبح في رصيده ثلاثة انتصارات من الفئة الأولى، إلى جانب فوزه بـ«سيلفر سليبر» من الفئة الثانية بعمر السنتين.

كما منح جودلفين انتصاره العالمي الـ16 من الفئة الأولى خلال عام 2026، لينضم إلى قائمة خيول الفريق المتألقة في أستراليا هذا العام، إلى جانب «تنتيريس» ابن «ستريت بوس»، و«أوبزرفر» ابن «غياث»، و«تمبتد» ابنة «ستريت بوس».

ثنائية في «كورتزا ستيكس»

واكتمل تألق جودلفين في حفل كولفيلد بتحقيق ثنائية في «كورتزا ستيكس» من الفئة الثالثة لمسافة 1200 متر، بعدما قادت «كاستم» ابنة «ستريت بوس» زميلتها «فوتوغراف» ابنة «بلو بوينت» إلى خط النهاية.

وحققت «كاستم»، بإشراف المدرب سيارون ماهر وقيادة إيثان براون، فوزاً واثقاً بفارق طول وثلاثة أرباع الطول، مسجلة انتصارها الثالث في مسيرتها والأول لها على مستوى السباقات المصنفة.