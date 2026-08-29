11 خيلاً تتنافس على كأس رئيس الدولة للخيول العربية في كازان

تنطلق، الأحد، على مضمار كازان الدولي للفروسية في جمهورية تتارستان منافسات محطة روسيا من سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، ضمن أجندة النسخة الثالثة والثلاثين للكأس، بالتزامن مع فعاليات النسخة السادسة والثلاثين من مهرجان اليوم الوطني لجمهورية تتارستان.

ويشهد السباق مشاركة 11 خيلاً تمثل نخبة المرابط والإسطبلات الروسية، تتنافس ضمن سباق الفئة "ليستد" لمسافة 1800 متر على المضمار الرملي، والمخصص للخيول العربية الأصيلة من عمر أربع سنوات فما فوق.

وتضم قائمة الخيول المشاركة "نيمبوس تيرسك"، و"أندرتيكر"، و"الذهبي"، و"فوسخود تيرسك"، و"فيلبوت تيرسك"، و"أبيركوت"، و"بافوس"،و"بوكروي"، و"سابور"، و"ميلوسلاف"، و"بيج برايز سيفر".

وتحمل محطة روسيا سجلاً حافلاً في تاريخ الكأس، إذ توج "أفونموث" باللقب عامي 2018 و2019، وفاز "أكيرلاند" بنسخة 2020، و"ساحر" بنسختي 2021 و2023، و"ليجيونير" بنسخة 2022، و"باناسيا تيرسك" بنسخة 2024، في حين أحرز "توفيق" لقب نسخة عام 2025 بعد منافسة قوية حُسمت عند خط النهاية.

وقال مطر سهيل اليبهوني الظاهري، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، إن محطة كازان تواصل ترسيخ مكانتها ضمن محطات الكأس، بعد النجاحات التنظيمية والجماهيرية التي حققتها خلال السنوات الماضية، وما شهدته من مشاركة متميزة لنخبة الملاك والمربين والمرابط الروسية.

وأضاف أن دعم القيادة الرشيدة يمثل الركيزة الأساسية للنجاحات العالمية التي تحققها سلسلة سباقات الكأس، ويسهم في تعزيز خطط وبرامج رعاية ملاك ومربي الخيل العربي، وتوفير أفضل الفرص أمامهم للمشاركة والتنافس في السباقات الدولية.

وأكد اعتزازه باستمرار محطة كازان ضمن أجندة الكأس، في ظل العلاقات المتميزة والتعاون المثمر مع الجهات المنظمة في جمهورية تتارستان، معرباً عن تطلعه إلى سباق قوي يواصل النجاحات التي حققتها المحطة الروسية خلال الأعوام الماضية، ويجسد المكانة المرموقة للكأس في عالم سباقات الخيول العربية.