«بيواخت» و«توم كيتن» يحملان طموحات جودلفين في «ممسي ستيكس»

يتطلع نجما جودلفين «بيواخت» و«توم كيتن» إلى المنافسة على مستوى الفئة الأولى «جروب 1»، عندما يخوضان السبت تحدي «ممسي ستيكس» لمسافة 1400 متر على مضمار كولفيلد، في مستهل موسم الربيع الأسترالي بمشاركة 12 خيلاً.

وستكون الأنظار متجهة بصورة أكبر على «بيواخت»، جواد الأربع سنوات وأحد أبرز المرشحين للقب، والذي يعود إلى أجواء السباقات بعد غيابه عن «وينكس ستيكس» للفئة الأولى في مضمار راندويك الأسبوع الماضي بسبب عارض صحي طفيف.

سجل مميز

ويسعى «بيواخت»، المنتظر انضمامه مستقبلاً إلى قائمة فحول دارلي، إلى تعزيز سجله المميز في سباقات الفئة الأولى لمسافة 1400 متر، بعدما سبق له الفوز بلقبي «غولدن روز» و«أول إيجيد ستيكس» خلال موسم الثلاث سنوات.

ويتوجه نجم جودلفين إلى ملبورن قادماً من إسطبل مدربه كريس والر في روزهيل بسيدني، ويرافقه الفارس ناش راويلر لمواصلة الشراكة الناجحة بينهما، بعدما قاده إلى التفوق على منافسين أكبر سناً في «أول إيجيد ستيكس» خلال ختام كرنفال الخريف في سيدني.

وأكد والر جاهزية «بيواخت» للمشاركة بعد تجاوزه العارض الصحي الذي تسبب في غيابه الأسبوع الماضي، وينطلق «بيواخت» من بوابة متوسطة في السباق الذي يشهد مشاركة 9 فائزين سابقين على مستوى الفئة الأولى، ومن المتوقع أن يتمركز قريباً من الصدارة وأن يكون أحد العناصر المؤثرة في إيقاع المنافسة.

عودة «توم كيتن»

وفي المقابل، يسجل «توم كيتن» عودته إلى المضامير بعد غياب امتد منذ مشاركته في «أستراليان كب» لمسافة 2000 متر على مضمار فلامنغتون في مارس الماضي، فيما تتجه الأنظار إلى ما يمكن أن يقدمه خلال المراحل اللاحقة من موسم الربيع.

ويملك جواد الست سنوات سجلاً حافلاً يتضمن 8 انتصارات من 32 مشاركة، بينها ثلاثة انتصارات على مستوى الفئة الأولى، بعد فوزه مرتين بلقب «أول ستار مايل»، إلى جانب تتويجه بـ«سبرينغ شامبيون ستيكس» عندما كان في الثالثة من عمره.