"كالبانا" تهدي كين ثنائية ثمينة في 24 ساعة





حلقت «كالبانا» بشعار جودمونت بلقب « يوركشاير أوكس» للفئة الأولى، الذي أقيم على مضمار يورك بالمملكة المتحدة لمسافة 2400 متر، ضمن منافسات مهرجان إيبور، بقيادة الفارس كولين كين وإشراف المدرب أندرو بالدينغ، مسجلة زمناً قدره 2:36.00 دقيقة.

وأكملت «كالبانا» بهذا الانتصار ثنائية ثمينة لكولين كين وجودمونت خلال 24 ساعة، بعدما قاد الفارس الإيرلندي «آيتم» للفوز بلقب «جودمونت إنترناشونال» في اليوم الأول من المهرجان، بإشراف المدرب أندرو بالدينغ أيضاً.

وأكدت «كالبانا» مكانتها بين أبرز نجمات السباقات الأوروبية بتحقيق انتصارها الرابع في سباقات الفئة الأولى، بعد أداء قوي في «يوركشاير أوكس»، الذي شهد مشاركة 9 مهرات وأفراس.

وفرضت «شوغر آيلاند» بإشراف المدرب إيدن أوبراين إيقاعاً سريعاً منذ البداية وابتعدت بفارق كبير عن بقية المشاركات، قبل أن يتحرك كين على صهوة «كالبانا» لمطاردتها في المراحل الحاسمة وينتزع الصدارة.

مهمة صعبة

ولم تكن مهمة «كالبانا» سهلة في الأمتار الأخيرة، بعدما تعرضت لضغط قوي من «سباران نوا» بإشراف المدرب جيم بولغر، إلا أنها أظهرت صلابة كبيرة وتمسكت بتقدمها حتى خط النهاية، لتحسم اللقب بفارق رأس قصير، فيما حلت بطلة نسخة العام الماضي «ميني هوك» في المركز الثالث.