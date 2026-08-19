«المقام» بطل غير متوج في «جودمونت إنترناشونال»





قدم «المقام» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عرضاً بطولياً بحلوله وصيفاً في سباق جودمونت إنترناشونال للفئة الأولى، الذي أقيم لمسافة نحو 2200 متر على مضمار يورك بالمملكة المتحدة، ضمن مهرجان إيبور، بعدما كان قريباً من انتزاع اللقب في نهاية مثيرة حسمها «آيتم» بفارق رأس فقط بزمن قدره 2:08.44 دقيقة.

وفجر «آيتم» بشعار جودمونت بإشراف المدرب أندرو بالدينغ وقيادة الفارس كولين كين، مفاجأة مدوية، بعدما اندفع بقوة في المراحل الأخيرة ليخطف الفوز من «المقام»، فيما حل «كونستيتيوشن ريفر» ثالثاً، وجاء «أمبودسمان» بشعار جودلفين، المرشح الأول للسباق، في المركز الرابع.

وشهد السباق سيناريو مثيراً منذ البداية، بعدما تولى «هوك ماونتن» مهمة قيادة المجموعة وفرض الإيقاع، بينما استقر «كونستيتيوشن ريفر» خلفه، في حين بقي «أمبودسمان» بقيادة وليام بيوك في مؤخرة المشاركين خلال المراحل الأولى.

ومع دخول السباق مراحله الحاسمة، برز «المقام» بإشراف المدرب إيد ووكر وقيادة الفارس كيران شومارك بقوة في المنافسة، وبدا قريباً من تحقيق انتصار كبير، إلا أن الاندفاعة المتأخرة لـ«آيتم» قلبت الموازين عند خط النهاية، ليحسم اللقب بفارق رأس، في واحدة من أكثر نهايات السباق إثارة.