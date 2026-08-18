«امبودسمان» يدافع عن لقب «جودمونت انترناشيونال» في يورك

يتطلع «أمبودسمان»، بشعار جودلفين، إلى مواصلة موسمه الاستثنائي في 2026، عندما يدافع غداً الأربعاء عن لقبه في سباق «جودمونت إنترناشيونال» للفئة الأولى، ضمن مهرجان إيبور في يورك، ساعياً لأن يصبح أول جواد منذ 30 عاماً يحقق الفوز بنسختين متتاليتين من السباق.

ويطارد نجم جودلفين إنجازاً تاريخياً، إذ لم ينجح سوى ثلاثة خيول في الدفاع عن لقبها منذ انطلاق السباق عام 1972، وكان «هالينغ»، نجم جودلفين بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، آخر من حقق هذا الإنجاز عامي 1995 و1996.

وكان «أمبودسمان» قد حقق فوزاً مقنعاً في نسخة العام الماضي، بعدما عبر خط النهاية متقدماً بثلاثة أطوال ونصف الطول على «ديلاكروا»، الذي سبق أن تفوق عليه في «إكليبس ستيكس»، رغم أن المفاجأة بدت ممكنة لفترة وجيزة عندما ابتعد أرنب السباق «بير كاسل» بفارق كبير في الصدارة.

وبعد أن أنهى موسم 2025 بحلوله ثانياً خلف «كالانداغان» في «شامبيون ستيكس» للفئة الأولى بآسكوت في أكتوبر، يعود «أمبودسمان» إلى يورك بسجل مثالي هذا العام، بعدما حقق الفوز في مشاركاته الثلاث بإشراف جون وثيدي غوسدن.

واستهل ابن «نايت أوف ثاندر» موسمه بفوز حاسم في «دبي تيرف» للفئة الأولى ضمن أمسية كأس دبي العالمي في ميدان، قبل أن يتغلب على عقوبة وزن بلغت سبعة أرطال، ويصمد أمام «غيثين» ليحسم «بريغادير جيرارد ستيكس» للفئة الثالثة في سانداون بارك خلال مايو ثم عاد «أمبودسمان» إلى رويال آسكوت لخوض «برنس أوف ويلز ستيكس» للفئة الأولى، الذي سبق أن توج به في 2025، وقدم الجواد البالغ من العمر خمس سنوات أفضل أداء في مسيرته، بعدما اندفع بقوة ليحقق الفوز بفارق أربعة أطوال على «ميني هوك».

وسيتولى «ديفلز أدفوكيت»، الذي أدى مهمة أرنب السباق لمصلحة «أمبودسمان» في «شامبيون ستيكس» و«برنس أوف ويلز ستيكس»، المهمة ذاتها مجدداً في يورك.