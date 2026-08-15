المهر «الياس دو بين» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في نيوبري

توّج المهر «الياس دو بين» بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، في أول سباقات الكأس الغالية على مضمار نيوبري العريق بالمملكة المتحدة، الذي أقيم أمس الجمعة، ضمن أجندة النسخة الثالثة والثلاثين من السلسلة العالمية المرموقة.

وواصلت سلسلة سباقات الكأس الغالية نجاحاتها المميزة في المضامير الأوروبية، بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، واهتمام سموه المتواصل بدعم ملاك ومربي الخيل العربي، وتشجيعهم على اقتنائه وتربيته، بما يسهم في الحفاظ على إرثه الأصيل وإعلاء شأنه عالمياً، وتعزيز حضوره في أهم المهرجانات والمضامير الدولية.

وسجّل «الياس دو بين»، المنحدر من نسل (منتصر الخالدية × ديجايزا دو بين بنت دورمان)، انتصاراً إماراتياً مميزاً بشعار مالكه الشيخ حامد بن خادم بن بطي آل حامد، وتحت إشراف المدربة إليزابيث برنارد جان فرانسوا وقيادة الفارس أنطوان ويرلي، بعد أن انطلق بقوة في عمق المستقيم متجاوزاً شاغلي المقدمة، لينتزع الصدارة ويحافظ عليها حتى خط النهاية، ويكتب اسمه كأول بطل لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة على مضمار نيوبري.

وقدّم البطل أداءً قوياً خلال مجريات السباق، ونجح في حسم المنافسة وقطع مسافة السباق البالغة 1600 متر على الأرضية العشبية بزمن قدره 1:46.67 دقيقة، متوجاً بلقب الفئة الثالثة المخصصة للخيول العربية الأصيلة بعمر ثلاث سنوات، في مواجهة جمعت نخبة الخيول العربية الواعدة.

وحلّ «نيمو دي كارير» المنحدر من نسل (إيه إف البحر × بانيتا دي كارير بنت تيجاني) في المركز الثاني، فيما جاءت «ليلى دو لا غلوار» من نسل (المرتجز × ليلى نادية البدر بنت تيدجام لوتواه) في المركز الثالث، وحلّ «أمير عذبة» من نسل (عساف الخالدية × جازمة عذبة بنت جلنار الخالدية) رابعاً، فيما حل «آر بي تريست» من نسل (مجد العرب × ريتش فريند بنت تي إتش ريتشي) في المركز الخامس.

وشكّل سباق نيوبري محطة مهمة في دعم أبطال المستقبل، وإتاحة الفرصة أمام الملاك والمربين لتقديم نخبة إنتاجهم من الخيول الواعدة في أحد أهم المضامير العالمية، بما يسهم في تطوير مستويات الإنتاج ورفد مسيرة الخيل العربي بأسماء جديدة قادرة على المنافسة والتألق في كبرى السباقات الدولية.

ويحمل تتويج «الياس دو بين» دلالة مهمة، باعتباره أول انتصار يُسجَّل في قائمة أبطال محطة نيوبري للكأس الغالية، إلى جانب ما يمثله من حضور إماراتي لافت في قمة السباق، بما يعكس المكانة المرموقة التي وصلت إليها سباقات الخيل العربية، ودور الكأس في توفير منصات عالمية تبرز جودة الإنتاج وتدعم مسيرة الأبطال.

وتمثّل محطة نيوبري أولى محطتَي المملكة المتحدة ضمن أجندة النسخة الثالثة والثلاثين، على أن يحتضن مضمار دونكستر المحطة الثانية بتاريخ 12 سبتمبر المقبل، ضمن مهرجان سانت ليجر التاريخي، في امتداد يعكس قوة حضور الكأس الغالية في مشهد السباقات البريطانية والأوروبية، ويجسّد نجاح شراكاتها مع أبرز المضامير والمهرجانات العالمية.

وأعرب الشيخ حامد بن خادم بن بطي آل حامد، مالك المهر «الياس دو بين»، عن فخره بهذا التتويج، قائلاً: «نفخر بتحقيق هذا الإنجاز المهم والفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، في أول حضور للكأس الغالية على مضمار نيوبري العريق، فهذا اللقب يمثل مصدر فخر واعتزاز لنا، ويحمل قيمة خاصة في ظل المكانة العالمية المرموقة التي تحظى بها الكأس».

وأضاف: «نتقدّم بجزيل الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، تثميناً لدعم سموه الكبير والمتواصل لمسيرة الخيل العربي، واهتمامه الدائم بالملاك والمربين في مختلف دول العالم، وهو ما أسهم في ترسيخ مكانة كأس صاحب السمو رئيس الدولة كمنصة عالمية رائدة، ووجهة مرموقة يتطلع الجميع إلى المشاركة في سباقاتها والمنافسة على ألقابها الغالية».

وأشاد بالأداء المميز الذي قدّمه المهر الواعد «الياس دو بين»، وما أظهره من قدرات كبيرة قادته إلى تحقيق هذا الفوز المستحق.